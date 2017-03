Utilitatea unui bot nu este foarte clară pentru un număr important de internauți. Poți începe să-i înțelegi, învățând cum folosești un bot de Messenger pentru programări.

Inteligența artificială este cel mai atrăgător subiect al momentului la toate târgurile de tehnologie. Indiferent dacă este vorba de MWC, CES sau IFA, companiile de mobile se luptă pentru realizarea celor mai performanți asistenți virtuali. De partea cealaltă a baricadei, rețelele sociale încearcă să folosească rețele neurale și sisteme de inteligență artificială pentru a atrage utilizatorii și a-i motiva să posteze cât mai mult conținut.

Până când vom ajunge să citim o mare parte din știrile online redactate de roboți, merită să aveți în vedere utilitatea boților de pe Facebook ce ajung să fie folosiți din ce în ce mai mulți de către diverse companii. Pe Messenger, chiar și fără să știi, este foarte probabil să fi interacționat cu vreun bot. Aceștia au un set limitat de întrebări și răspunsuri pe care le pot genera în timp real, ca și cum ar purta un dialog. Unele restaurante au folosit acest sistem modern pentru preluarea de rezervări și sesizări. Există însă și boți pe care îi poți folosi zilnic pentru a-ți face viața mai ușoară. De această dată voi explica cum folosești un bot de Messenger pentru programări în calendar sau alerte. În momentul în care a fost atins termenul programării, vei primi un mesaj pe Messenger care să-ți amintească ce ai de făcut.

Numele botului folosit de mine este Jarvis și poate fi accesat de la această pagină. Fă click pe Talk to him on Messenger și în câteva momente ți se va deschide Messenger.com cu o fereastră de dialog cu Jarvis. Eventual, s-ar putea să trebuiască să te autenfici cu ID-ul și parola ta de Facebook. Tu trebuie să scrii primul mesaj. Deși suportă doar interacțiunea în engleză, în captura de mai jos am început cu Salut. Următorul pas implică definirea orașului în care te afli pentru stabilirea fusului orar. Din acel moment, poți începe să tastezi programări sau alarme de forma ,,remind me to call mom at 19:30”(amintește-mi să o sun pe mama la 19:30) sau ,,remind me to buy bread tomorrow al 17:30”(amintește-mi să cumpăr pâine mâine la 17:30). Pentru fiecare asfel de mesaj vei primi o confirmare scrisă imediat, urmată de un al doilea mesaj la momentul în care ai făcut programarea.

Dacă ai dubii în legătură cu utilitatea lui Jarvis, nu ezita să tastezi în orice moment help și să apeși pe Enter pentru a vedea programările anterioare, pentru a schimba fusul orar și pentru a vedea câteva exemple.