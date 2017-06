Dacă petreci foarte mult timp pe tabletă, ar fi bine să înveți cum folosești WhatsApp pe iPad pentru a fi mai eficient în discuțiile cu prietenii.

WhatsApp nu a fost menit să fie folosit pe tablete. Prin natura aplicației, progrămelul este legat de un număr de telefon și s-a mers de la premisa că cei mai mulți dintre noi nu au o cartelă în iPad sau într-o tabletă cu Android. Din fericire, existe câteva soluții, dacă te-ai decis că vrei știi cum folosești WhatsApp pe iPad. Acestea nu reprezintă o alternativă oficială, dar funcționează foarte bine și nu ar trebui să facă probleme pe termen lung.

Protocolul folosit este același ca în cazul WhatApp pentru web. Dacă ți-ai împerecheat vreodată telefonul cu aplicația web de WhatsApp sau ți-ai instalat clientul de chat omonim pentru PC sau Mac, ar trebui să nu întâmpini probleme în a-l face să funcționeze pe iPad.

Dacă vrei să folosești WhatsApp pe iPad, primul pas este să-ți instalezi o aplicație dedicată acestui scop din AppStore. În cazul în care cauți WhatsApp în magazinul virtual al Apple, vei fi copleșit de numărul semnificativ de rezultate. Deși sunt șanse foarte mari ca multe dintre ele să funcționeze într-o manieră similară, eu am ales Messenger for WhatsApp – App for iPad de Internet Rocks Inc. Aceasta este descărcabilă gratuit folosind acest link.

Orice aplicație pentru accesarea conversațiilor din WhatApp de pe un iPad este fie contra cost, fie gratuită, dar te obligă să suporți un banner cu reclame mai mult sau mai puțin discret în partea de sus a ferestrei. Poți în orice moment să scapi de respectivul banner printr-o achiziție in-app unică între 3 și 5 euro.

După ce ai pornit prima oară Messenger for WhatsApp – App for iPad, trebuie să accepți notificările de la aplicație și să navighezi prin mesajele de pe ecran până ajungi la un cod QR. Pentru că WhatsApp pe iPad funcționează ca o oglindă a mesajelor pe care le primești pe mobil, la acest pas, trebuie să intri în WhatsApp pe Android sau iPhone, la pagina de Profil/Setări din dreapta jos și să apeși pe WhatsApp Web/Desktop. În partea de jos a acestei pagini, vei avea un buton marcat Scanați codul QR. Apasă pe el, scanează codul QR in aplicația de iPad și, după câteva secunde, îți vei vedea conversațiile de pe telefon pe tabletă. Din acest moment, poți folosi WhatsApp pe iPad la fel ca pe telefon.