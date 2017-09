Cum folosești telefonul ca să închizi calculatorul de la distanță

Dacă stai departe de PC mult timp, ar fi bine să știi cum folosești telefonul pentru a-ți închide calculatorul folosind o aplicație simplă.

Telefonul din buzunar este centrul vieții tehnologice al multora dintre noi. Folosim smartphone-ul pentru a comanda pizza, pentru a chema un taxi sau pentru a interacționa cu televizorul. Dacă ai făcut primii pași către o casă inteligentă, folosind o aplicație de mobil, îți poți închide becurile prin casă sau crește temperatura de la calorifer. Pornind de la această premisă, este aiurea să nu-ți folosești gadgetul favorit pentru a realiza câteva sarcini simple pe computer. Merită să faci acest gest mai ales când toate electronicele tale smart sunt în aceeași rețea wireless.

Dacă te-ai decis că vrei să înveți cum folosești telefonul pentru a-ți închide calculatorul, în mod evident, ai nevoie de o aplicație terță. În cazul de față am folosit Off Remote. Acest utilitar funcționează la fel de bine pe Mac sau PC, cu condiția să ai o aplicație client omonimă instalată pe iOS.

Pe iPhone, Off Remote este disponibil în două variante, una contra cost și una gratuită. Recomandarea mea este să mergi pe varianta gratuită și să tolerezi cele câteva reclame. Dacă o folosești foarte des, poți instala versiunea de trei dolari folosind acest link. Varianta plătită mai vine cu avantajul că poți programa închiderea computerului sau trecerea sa în standby într-un anumit interval de timp. În versiunea gratuită, orice apăsare pe un buton in-app se reflectă într-un avertisment de 10 secunde pe ecranul computerului, urmat de intrarea imediată a sistemului în sleep, închiderea sau reponirea sa.

Pentru a facilita împerecherea dintre iPhone și un PC sau Mac, trebuie să instalezi pe computer Remote Off server de la această adresă. Opțional, poți alege ca micuțul utilitar să pornească odată cu computerul. Cu Remote Off pornit pe computer, rulează aplicația de mobil. Imediat îți va fi recunoscut PC-ul în rețeaua locală. Alege-l din listă și apasă pe unul dintre butoanele puse la dispoziție: Off, Sleep, Restart, Lock și Log Off.