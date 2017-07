Cum ”fixezi” volumul pe Mac sau îl faci să pornească pe silențios

Dacă ai fost de multe ori surprins de volumul unei reclame după ce ți-ai scos sistemul din standby, ar fi bine să știi cum fixezi volumul pe Mac pentru a preveni surprize nedorite.

Scenariul este unul cât se poate de simplu. Seara te-ai uitat la un film pe laptop la volum mare și ți-ai închis laptopul. Dimineața devreme, când te-ai pus pe treabă, o reclamă nedorită de pe un site îți trezește toți vecinii. Deși este normal ca volumul să fie la același nivel la care l-ai lăsat cu o seară înainte, ar fi util să poți preveni astfel de show-uri.

Din fericire, dacă te-ai decis că vrei să afli cum fixezi volumul pe Mac pentru a preveni astfel de evenimente nedorite, este suficient să-ți instalezi și configurezi un utilitar simplist. Intitulat AutoVolume, progrămelul cu pricina este gratuit, open source și poate fi descărcat folosind acest link. Conform descrierii oficiale a aplicației, aceasta te ajută să stabilești volumul sistemului când acesta iese din sleep sau standby. Cu alte cuvinte, ajută Mac-ul să ignore ce s-a întâmplat cu o seară înainte.

De pe site-ul creatorului, AutoVolume vine sub forma unei arhive. Dezarhiveaz-o cu dublu click și copiază utilitarul din interior în Finder – Applications. Fă dublu click pe el și imediat vei întâmpina o fereastră precum cea de mai sus. Cel mai important este să bifezi Enabled. Din acel moment, cât timp ieși din Sleep sau Standby, AutoVolume va fi activ. Bifează Start at login dacă vrei ca același utilitar să-și îndeplinească scopul și după repornirea computerului în urma unui Shut Down. Folosind slider-ul de dedesubt, rămâne să-ți alegi volumul sunetelor emise de sistem atunci când acesta iese din Sleep. Recomandarea mea este să-l lași pe zero.

La final, închide fereastra folosind butonul roșu din stânga sus, având în vedere că nu se va închide complet, chiar dacă nu mai vezi nici o fereastră în bara de aplicații. AutoVolume funcționează ca un proces și poate fi dezactivat din Activity Monitor sau rulândul-ul din nou din Applications.