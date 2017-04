Cum faci un live pe Facebook de pe desktop și mobil

Dacă vrei să împărtășești un eveniment important în timp real cu prietenii, ar fi bine să știi cum faci un live pe Facebook de desktop sau mobile.

Există foarte multe soluții pentru a-ți pune aventurile pe internet. Le poți fotografia și posta pe Instagram. Le poți filma și posta pe YouTube. Dacă vrei însă o soluție de streaming live, prietenii tăi te pot vedea în cadrul unei sesiuni de broadcasting pe Facebook.

Dacă ai fost curios cum faci un live pe Facebook de pe mobil, nu ar fi trebuit să întâmpini foarte multe dificultăți pentru a ajunge online. Funcția a fost introdusă în urmă cu aproximativ un an și foarte mulți internauți s-au grăbit să o folosească. De ceva timp însă, aceasta este disponibilă și celor care folosesc Facebook pe PC sau Mac și își doresc să folosească echipamente profesionale pentru sesiunea lor de broadcasting. Un webcam obișnuit sau camera de la laptop se pretează de asemeanea pentru Facebook Live, dar e bine de știut că suportul pentru soluții profesionale de captură este de asemenea accesibil.

În orice caz, pentru a profita de noua funcție de pe desktop, intră pe pagina ta de profil și apasă pe cele trei puncte din dreptul secțiunii pentru o postare nouă. Alege Live Video dintre opțiunile disponibile și apasă pe Next. Imediat ți se va activa camera de la laptop pentru a te ajuta să-ți dai seama că totul este în regulă. Din acest moment, poți iniția o sesiune de streaming printr-un click pe Go Live. Dacă vrei să folosești o altă cameră decât cea recunoscută implicit de Facebook, apasă pe butonul click here, de deasupra butonului albastru Go Live din dreapta jos. Imediat vei ajunge la instrumentele de care ai nevoie pentru o sesiune pro de broadcasting.

În versiunea de mobil a Facebook, intră în aplicație și încearcă să creezi o postare nouă. În colțul din dreapta al respectivei secțiuni vei vedea Live. Apasă pe el, confirmă că vrei să treci mai departe și inițiază sesiunea de broadcasting după ce ai ajuns la concluzia că îți place cum te vezi.