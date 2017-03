Dacă te-ai săturat de postări irelevante pe Facebook, ar fi bine să înveți cum faci curățenie în News Feed și ajungi să vezi doar ce te interesează.

Activitatea noastră pe Facebook gravitează în jurul News Feed-ului. Acest element generat automat printr-o serie de algoritmi complecși te ține la curent cu activitatea prietenilor și face o treabă foarte bună la a genera dependență. Niciodată nu se termină și ai tendința să tot dai scroll până găsești ceva interesant.

După o perioadă de timp însă, s-ar putea să-ți dai seama că ai neglijat postările unor prieteni care îți sunt foarte dragi sau ai omis un eveniment important de la un local care te încântă. Motivul pentru o astfel de situație este însă cât se poate de simplu și are legătură cu faptul că nici un algoritm nu este perfect și, ocazional, are nevoie de ajutor.

Ca urmare, dacă te-ai săturat de postările politice ale unui prieten sau nu mai vrei să vezi postări cu evenimente de la un bar în care ai fost o singură dată, dedică-ți niște timp activității de curățenie în News Feed. După câteva minute sau jumătate de oră, în funcție de numărul de prieteni, vei ajunge să vezi doar postări de la persoane care îți sunt dragi și cu a căror opinie rezonezi.

Cum faci curățenie în News Feed sau în lista de Noutăți

În funcție de limba pe care o folosești pentru interfața Facebook, acest tutorial va fi legat de News Feed sau Noutăți. Aceasta este denumirea pe care cei de la Facebook au ales-o în limba română pentru fluxul de postări pe care îl vezi pe rețeaua de socializare că intri pe web, smartphone sau tabletă. Denumirea în sine este însă mai puțin relevantă. Important este că vei întâmpina aceleași opțiuni de personalizare în momentul în care vei intra pe Facebook de pe orice dispozitiv. Pe web, acestea sunt ascunse în colțul din dreapta sus.

Apeși o singură dată pe vârful de săgetă în jos și optezi pentru Preferințe pentru Noutăți sau News Feed Preferences. În varianta de mobil a Facebook, găsești aceleași opțiuni în meniul principal al aplicației marcat cu cele trei linii din dreapta jos. Faci un click pe Settings sau Setări și alegi News Feed Preferences sau Preferințe pentru Noutăți. Din acest punct, opțiunile puse la dispoziție de Facebook sunt identice, indiferent de platformă.

Dacă vrei să faci curățenie în News Feed și să ajungi să ai doar postări interesante de la oameni dragi pe Facebook, ai de parcurs patru etape ilustrate în meniul de mai sus. Începi cu Stabilește pe cine vezi mai întâi sau Prioritize who to see first. La acest pas, cu un singur click asociezi o stea persoanelor care sunt importante pentru tine din lista de prieteni. Automat, postările respectivilor indivizi vor fi prioritare. Ca un bonus, ordinea în care sunt aranjați prietenii tăi în acea listă este oricum legată în mod direct de numărul tău de interacțiuni virtuale cu fiecare.

Curățenie pe Facebook faci eliminând oameni. Nu trebuie să-i ștergi din lista de prieteni, ci doar să renunți să-i mai urmărești. În acest mod riscul de a fi agresat zilnic de postări care te demoralizează, frustrează sau enervează este zero. Lista cu pricina o găsești în spatele funcției Unfollow people to hide their posts și Pentru a nu mai vedea postările unor utilizatori, nu îi mai urmări. Printr-un click pe diverse imagini de profil, acestea vor fi marcate cu Unfollow și poți sta liniștit că nu le vei mai vedea postările în News Feed. Eventual, dacă ești curios cea mai făcut Dorel, poți să intri manual pe pagina sa de Facebook. Aceasta este cea mai importantă listă și are consecințe directe asupra ceea ce vezi pe Facebook în cea mai mare parte a timpului.

Reconnect with people you unfollowed sau Reia legăturile cu cei pe care nu îi mai urmărești te ajută să vezi printr-o interfață simplă dacă nu cumva ai făcut vreun pas greșit la pasul anterior. În teorie, când începi să dai Unfollow, cu al doilea click pe aceeași persoană revii asupra deciziei. În practică, dacă te supără zece persone, lista din spatele celui de-al treilea buton te ajută să vezi dacă nu ai selectat 11 din greșeală. Fă click pe numele lor pentru a le vedea din nou ocazional postările în News Feed.

Penultimul dintre cele patru butoane mi se pare distructiv deoarece te ajuă să faci munca celor de la Facebook. Practic, cu un click te asociezi cu o varietate foarte mare de pagini publice, publicații, vedete, fundații sau instituții. Îți manifești interesul pentru fiecare dintre ele cu un Like, dar încearcă să ai în vedere că acestea sunt pagini publice și riști să te agreseze zilnic cu reclame dintr-o varietate foarte mare de domenii.

Ultimul buton intitulat în mod banal Vezi mai multe opțiuni sau See more options ilustrează jocurile și aplicațiile ale căror postări le-ai dezactivat de mult. În cazul meu, lista incorpora Farmville dezactivat de 2 ani și Juicy Pop dezactiat de 11 luni

E imposibil să faci pe Facebook curățenie foarte bine. Decizia inspirată care stă la bază acestui tutorial este însă una optimistă. Prin câteva filtre și click-uri, ajungi să vezi doar postări ale prietenilor relevanți din viața ta, unii cu care poți interacționa în mod uzual.