Dacă lucrezi deseori cu sheet-uri în populara aplicație de calcul tabelar, ar fi bine să știi cum creezi documente din paginile unui fișier Excel.

Microsoft Excel este unul dintre cele mai complexe programe din suita de aplicații de birou a gigantului din Redmond. Prietenos la prima vedere, include o serie surprinzător de stufoasă de instrumente care s-ar putea să-ți eficientizeze fluxul de lucru dacă petreci foarte mult timp în Excel.

Un scenariu foarte interesant este cel în care lucrezi la un proiect complex în Excel și ți-ai dori să mai delegi o parte din muncă. Pentru a nu pasa un fișier dintr-o parte în alta, o soluție bună ar fi să distribui fiecărui colaborator un sheet. În acest scop, trebuie să înveți cum creezi documente din paginile unui fișier Excel.

În mod tradițional, pentru a pune în practică ideea din titlu, poți să copiezi tot conținutul unui sheet din Excel și să-l lipești într-un document nou pe care să-l salvezi. Există însă o soluție mai eficientă decât atât, una care se pretează în cazul în care ai un fișier cu foarte multe sheet-uri.

Deschide fișierul Excel de interes sau salvează-l în computer pe cel la care lucrezi. Apasă pe ALT + F11 pentru a deschide Microsoft Visual Basic for Applications. Din noua fereastră, accesează meniul Insert și alege Module. Imediat te vei confrunta cu o pagină albă în care trebuie să copiezi textul de mai jos.

Sub Splitbook()

Dim xPath As String

xPath = Application.ActiveWorkbook.Path

Application.ScreenUpdating = False

Application.DisplayAlerts = False

For Each xWs In ThisWorkbook.Sheets

xWs.Copy

Application.ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=xPath & "\" & xWs.Name & " .xlsx"

Application.ActiveWorkbook.Close False

Next

Application.DisplayAlerts = True

Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Pentru a rula scriptul VBA copiat de mai sus, apasă pe F5 pe tastatură sau pe butonul Play/Run din bara de meniu. După doar câteva momente, în directorul în care ai avut fișierul original, vei vedea fișiere separate cu numele fiecărui sheet în parte. Ca o notă de subsol, este important să nu ai sheet-uri cu același nume în Excel, altfel, s-ar putea să întâmpini o eroare.