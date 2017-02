Cum blochezi și deblochezi Windows cu un stick USB

Dacă vrei să deblochezi Windows cu un stick USB ca o formă de securitate suplimentară, ai nevoie doar de un stick și un progrămel eficient.

Am avut de câțiva ani curiozitatea utilizării unui stick USB ca o soluție de autentificare pe PC sau Mac. În definitiv, există multe măsuri de bună practică pe care le poți utiliza pentru protejarea datelor personale, dar nici un gest nu este mai rapid decât introducerea unui stick USB.

Ideal ar fi să folosești o parolă la Windows cât mai complexă, preferabil de 15 – 20 de caractere. Criptarea datelor cu BitLocker este de asemenea o metodă eficientă pentru a te asigura că nici măcar dacă îți scoate cineva hard disk-ul din PC nu poate accesa informațiile stocate pe el. Toate acestea se pot face direct din sistemul de operare, dar nu există o setare prin care să salvezi respectiva parolă pe un stick USB în așa fel încât să poți folosi memoria flash ca o metodă de autentificare.

Alternativa pe care am găsit-o la acest scenariu este cât se poate de simplu de folosit și vine de la Rohos, o companie cu o lungă istorie în materie de software din domeniul securității. Poartă numele de Rohos Logon Key, poate fi descărcat folosind acest link și este disponibil atât pentru Mac OS X, dar îl poți folosi și ca să deblochezi Windows cu un stick USB. Pentru a-ți forma o opinie despre cum funcționează programul, ai la dispoziție 15 zile, după care trebuie să achiziționezi o licență. Prețul acesteia este de 32 de dolari pentru un PC sau 59 de dolari pentru un număr de 3 PC-uri și realizarea unui număr nelimitat de stick-uri USB pentru autentificare. Ține doar de tine dacă prețul vi ți pare sau nu justificat, dar eu sunt de părere că ar trebui să îți formulezi o părere după ce l-ai încercat.

Cum blochezi sau deblochezi Windows cu un stick USB folosind Rohot Logon Key

Instalarea Rohos Logon Key este cât se poate de facilă și implică doar câțiva pași. Nu vine la pachet cu junkware, nu trebuie să ai grjă să bifezi sau să debifezi ceva la instalare. Pur și simplu merge, iar datorită modului în care operează, nu trebuie să ai grjiă ca utilitarul să se înarce odată cu sistemul de operare. Asta înseamnă că nu câștigi o funcție în plus, dar faci un compromis pe partea de resurse hardware consumate inutil. Rohos Logon Key îți crează un stick USB prin intermediul câtorva pași simpli și poți spune că ai terminat interacțiunea cu aplicația.

La prima pornire a utilitarului după instalare, ar fi bine să ai deja conectat stickul USB pe care îl vei folosi la autentificare. Nu contează dacă ai deja date pe el. Poate să fie aproape plin. Nu vei pierde nici un fișier și nu există nici o restricție vizavi de tipul de stick pe care îl poți folosi. După acest pas, din interfața simplă cu doar câteva butoane, alege Setup Authentication Key. În noua fereastră, dacă ai mai mulți utilizatori definiți în Windows, folosind butonul Select User, alegi utilizatorul propriu pe care te vei autentifica cu noul stick USB. Pentru situația în care sunt mai multe medii de stocare externe conectate în acel moment la PC, îți alegi stickul USB proaspăt conectat folosind butonul Change. În majoritatea situațiilor, ar trebui să fie deja selectat. Ultimul pas implică introducerea parolei la Windows care va fi asociată fizic stick-ului USB. Cu Setup the Key, în câteva momente va fi realizat stick-ul pe care îl veți folosi la autentificare.

Dacă vrei să blochezi automat Windows prin scoaterea stickului dintr-un port USB, cu stick-ul conectat, accesează secțiunea Options din meniul principal la Rohos Logon Key. În dreptul secțiunii This action will occur when you withdraw the key from your computer, în loc de No action, alege o variantă care te încântă. Poți alege să se închidă complet computerul când îndepărtezi stickul sau poți opta doar pentru blocarea sistemului (Lock Computer). Confirmă cu un click pe Ok.

Ulterior finalizării pașilor detaliați mai sus, la pornirea computerului, după cum se poate vedea în captura de ecran de la introducerea în acest articol, ai un buton suplimentar cu un stick USB. În mare parte, acela poate fi ignorat. Important este că, de acum înainte, în momentul conectării stickului USB la ecranul de login se va iniția automat procesul de autentificare. Dacă nu ai optat pentru blocarea sistemului cu același stick, îl poți scoate imediat după ce ai intrat în Windows.