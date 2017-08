Cum au ajuns 10 minute de liniște în topul descărcărilor de pe iTunes

Ca o soluție la o problemă foarte enervantă, o melodie formată din 10 minute de liniște totală se vinde ca pâinea caldă pe iTunes.

Premisa este simplă. Îți conectezi iPhone-ul la mașină și începe automat redarea întregii tale colecții de muzică. Deși s-ar putea să nu te încânte foarte mult acest lucru, indiferent cum ai ales să fie sortate melodiile, prima dintre ele va fie aleasă în ordine alfabetică. Asta înseamnă că un anumit cântec va fi redat implicit independent de dimensiunea colecției tale de muzică. În mod evident, în doar câteva momente sau minute de audiție, poți schimba melodia într-una care te încântă.

Există însă o soluție mult mai simplă pentru cei care vor să înceapă ziua cu cântecul preferat. Aceasta a fost creată de Samir Rezhami și constă în achiziția unei melodii de pe iTunes formată din 10 minute de liniște. Datorită titlului foarte simplu al cântecului cu pricina – A a a a a a Very Good Song, indiferent cum arată colecția ta de hituri, acest cântec va fi redat primul și constă în 10 minute de liniște totală. Astfel, ai timp suficient să alegi ce-ți place să asculți fără să fii perturbat.

În contextul în care o melodie pe iTunes costă 0,99 euro, ai fi tentat să crezi că nimeni nu ar face respectiva „investiție” în câteva minute de liniște. Din păcate, te-ai înșela. Creația lui Rezhami este în topul achizițiilor din iTunes și a depășit creațiile unor soliști foarte populari.

hey I released a blank song that will play 1st so that *one* song won’t play every time u plug ur phone into ur car https://t.co/FL83YUOOcz

— #1 samir (@samir) August 9, 2017