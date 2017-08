Dacă uneori ai nevoie de un desktop curat pentru a te concentra mai bine, există o soluție. Trebuie să înveți cum ascunzi pictogramele de pe desktop.

Începând cu Windows 7, cei de la Microsoft au facilitat destul de mult procesul de curățare al desktopului. Din doar câteva clickuri, ai câștigat posibilitatea de a ascunde toate pictogramele. Este suficient să faci click dreapta în spațiu liber, să accesezi secțiunea View și să debifezi Show desktop icons dacă vrei să dispară. Pentru a le aduce înapoi, poți intra în același meniu contextual și bifezi opțiunea debifată anterior. Mai ales dacă ai foarte multe pictograme pe desktop, nu o să-ți vină să crezi cât de frumos arată desktopul curat, cu o poză de fundal inspirată.

Trecând peste operațiunile menționate mai sus, există un instrument software care îți face viața și mai ușoară. Acesta te ajută mai ales dacă vrei să ascunzi și să afișezi pictograme de pe desktop de mai multe ori pe parcursul zilei. O combinație de taste sau un dublu click în systray este tot ce ai nevoie pentru ascunde sau a afișa toate icoanele.

Programul cu pricina este intitulat ShowHide și poate fi descărcat gratuit folosind acest link. Instalarea se realizează în doar câteva secunde, iar la final vei avea o icoană în plus în systray. Fă dublu click pe ea și pictogramele vor dispărea de pe desktop. Fă din nou dublu click și vor apărea. În orice moment, poți apăsa pe ALT+H pentru iniția același proces alternativ. Fă click dreapta pe respectiva pictogramă și alege Start With Windows dacă o vrei activă în permanență.

Există ceva similar și pe Mac. Intitulat HiddenMe, utilitarul de macOS se găsește în Mac AppStore. Este gratuit și, după instalare, apare în colțul din dreapta sus lângă ceas. Fă un click pe icoana sub formă de cerc și alege Launch at login și Hide Icons at Launch. Există și posibilitatea definirii unei scurtături din taste pentru obținerea aceluiași rezultat din secțiunea Global Hotkey.r