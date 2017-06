Cum activezi dictarea pe Mac în română ca să nu mai scrii la tastatură

Pentru situația în care vrei să dictezi un text în loc să-l tastezi, ar fi bine să ai în vedere cum activezi dictarea pe Mac.

Majoritatea sistemelor de operare moderne incorporează un sistem de care poți profita în cazul în care vrei să dictezi texte în loc să le tastezi. Singura problemă este că nu oricare dintre ele suportă limba română. Deși în timp se va remedia acest aspect, momentan discutăm de platformele care suportă frumosul grai românesc.

Utilizatorii de Mac sunt privilegiați dacă se gândesc să renunțe la a mai sta toată ziua cu mâinile pe tastatură. În doar câteva momente, poți ajunge să scrii emailuri stufoase doar prin verbalizarea cuvintelor.

Dacă te-ai decis că vrei să știi cum activezi dictarea pe Mac, primul pas este să intri în System Preferences la secțiunea Keyboard sau Tastatură. Din această pagină de opțiuni te interesează butonul din dreapta sus marcat Dictation sau Dictare. Pentru a profita de dictare pe Mac, este obligatoriu să apeși pe On în partea sus a acestei ferestre. De asemenea, este recomandabil să activezi Use Enhanced Dictation. Limba în care vrei să dictezi text poate fi schimbată cu ușurință tot din această fereastră. Ultimul gest pe care trebuie să-l mai faci este să asociezi o combinație de taste prin intermediul căreia vei activa modulul de dictare când ai nevoie de el. Eu am optat pentru apăsarea tastei FN de două ori,

Merită reținut că dictarea funcționează mai bine și e mai precisă în momentul în care folosești un microfon dedicat cât mai aproape de gură, cu Bluetooth sau cu fir. În cazul în care te-ai orientat către un astfel de gadget, din aceeași fereastră din System Preferences, sub microfonul reprezentat în partea stângă, trebuie să faci click și să selectezi denumirea microfonului tău. În orice alt set de circumstanțe, va fi folosit microfonul nativ al Mac-ului.

Dictarea pe Mac, după ce ai apăsat pe FN de două ori, funcționează în orice câmp în care ai putea să tastezi un cuvânt. Nu contează dacă ești într-o fereastră de Gmail sau într-una de Word.