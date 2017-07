O nouă companie și-a implantat angajații cu cipuri pentru binele lor

O companie mai puțin cunoscută din SUA a decis să implanteze cu cipuri angajații care doresc să fie mai eficienți în efectuarea sarcinilor uzuale de la serviciu.

În luna aprilie a acestui an, am detaliat cazul unei companii din Suedia care a decis să ofere angajaților opțiunea de a-și implanta niște microcipuri. Scopul circuitelor integrate sub piele de atunci era de a facilita procesul de autentificare la muncă și de a efectua plăți în sediul companiei, la cantină.

Deși s-ar putea să nu te încânte foarte mult un astfel de scenariu, rețeta se pare că a funcționat, iar utilizatorii sunt încântați. În orice alte condiții, ar fi cel puțin ciudat ca o altă companie să implementeze un program similar în Statele Unite ale Americii.

Compania cu pricina este intitulată Three Square Market și are sediul în Wisconsin. De ceva timp, angajații americani au câștigat posibilitatea de a-și implanta cipuri sub piele pentru a le folosi la muncă. Este greu de spus care va fi funcționalitatea cipului în momentul în care ajungi în confortul căminului. În plus, nu se știe dacă datele stocate pe el nu sunt cumva vulnerabile la hackeri.

În materialele de promovare ale dispozitivului se menționează că posesorii de cipuri se vor autentifica mai ușor pe la uși și nu vor mai fi nevoiți să-și tasteze parola la PC. Aceleași cipuri pot fi folosite pentru efectuarea de achiziții în clădirea de birouri. Astfel, nu vei mai fi nevoit să-ți iei portofelul sau cardul de credit peste tot.

Este prima oară când un astfel de sistem este implementat în SUA, iar oficialii Three Square Market au ținut să afirme că cipul folosit nu vine la pachet cu un modul GPS. Ca urmare nu va ști nimeni pe unde umbli în momentul în care ai plecat de la muncă. Ca o măsură de siguranță, traficul de date generat și transferat va fi criptat în permanență.