Zilele acestea vom asista la unele dintre cele mai ridicate temperaturi din istoria recentă a României. A fost anunțat cod roșu de caniculă pentru sudul țării, și cod portocaliu sau galben pentru celelalte zone. Un lucru e cert. O să fie foarte cald. Și știm cu toții că atunci când arșița e mare și telefoanele sau tabletele noastre au de suferit.

Pentru protecția voastră, că nu am vrea să vă vedem cum dați banii pe alte telefoane (decât dacă trebuie neapărat un upgrade), am alcătuit o listă cu sfaturi despre siguranța dispozitivelor mobile pe temperaturi extrem de ridicate. Sunt metode simple de urmat, de prevenție, ca să nu vă treziți după că nu mai puteți să dați nici măcar un mesaj. Sfatul nostru e oricum să stați cât mai mult pe acasă.

Cod Roșu de caniculă: Ține-ți telefonul departe de lumina soarelui

Dacă ai mașină și îți uiți telefonul pe bord ai cam încurcat-o. Nu numai că e posibil să îți fie spartă mașină, dar, în cazul în care în mai găsești acolo unde l-ai lăsat, s-ar putea ca totul să fie oricum degeaba. Cel mai probabil, bateria îți va fi cedat deja. Cel mai bine e să îl iei la tine (evident) sau să îl ții la un loc ferit. Chiar și atunci când ești în mașină și conduci. Aceleași sfaturi sunt valabile și pentru laptopuri sau tablete. Lasă-le în portbagaj sau aruncă un prosop peste ele pentru a le proteja.

Nu-ți ține dispozitivele unul lângă celălalt

Nici să nu te gândești să ții două telefoane mobile în același buzunar. Căldura va fi preluată la unison iar ambele ar putea suferi de pe urma acestui lucru. Ele trebuie ținute separat pentru a permite circularea aerului. Astfel ele vor rezista mult mai mult pe arșiță.

Ai grijă să cureți electronicele de praf

Verifică din când în când portul de încărcare al telefonului. Acesta tine să fie un real magnet pentru praf. Dacă impuritățile se acumulează în carcasă, terminalul va deveni mult mai fierbinte. De asemenea, și în cazul laptopurilor ai grijă ca ventilatoarele să fie curate și neobstrucționate de praf. În plus, poate ai vrea să mai scoți din când în când carcasa de pe telefon. Ea tinde să încălzească foarte mult terminalul.

Cod roșu de caniculă: Evită tranziția rapidă de la cald la rece

Acest sfat e valabil atât pentru telefoanele tale cât și pentru tine. În ceea ce privește dispozitivele electronice, o schimbare drastică de temperatură nu are cum să le facă bine. Nu e ok să vii cu telefonul încins de afară și să îl lași sub aerul condiționat dat pe minim. Mai multe informații despre măsurile prin care îți poți proteja mai bine dispozitivele mobile de căldura extremă poți găsi aici.