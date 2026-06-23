Grecii nu își mai permit vacanțe în propria țară. De ce nivelul de trai nu ține pasul cu creșterea economiei
Grecia este una dintre cele mai populare destinații turistice din Europa, cu insule spectaculoase, plaje renumite și o economie care, la prima vedere, pare să își fi revenit după anii dificili ai crizei financiare. Cu toate acestea, pentru mulți dintre locuitorii țării, vacanțele pe insulele grecești au devenit un lux greu de atins.
Deși indicatorii economici arată o creștere constantă, numeroși greci spun că nu simt această redresare în viața de zi cu zi. Costurile tot mai ridicate pentru locuințe, energie și alimente îi obligă să își reducă cheltuielile, iar concediile și ieșirile în oraș sunt printre primele la care renunță.
Vacanțele pe insulele grecești au devenit un lux pentru mulți localnici
Vera Kalogera, o profesoară în vârstă de 35 de ani din Atena, își amintește cu nostalgie vacanțele copilăriei. În fiecare vară, familia sa petrecea concedii pe insulele grecești, iar mesele la restaurant și hotelurile cu piscine erau ceva obișnuit.
Astăzi, situația este complet diferită. Deși are un loc de muncă stabil, Vera spune că bugetul familiei este mult mai greu de gestionat decât în trecut.
„Situația este mai dificilă decât în anii anteriori când vine vorba despre alimente, energie și chirii. Am redus aproape toate cheltuielile care nu sunt absolut necesare”, mărturisește aceasta.
Experiența sa nu este una izolată. Mulți greci spun că destinațiile turistice pe care le frecventau odinioară au devenit prea scumpe pentru veniturile actuale.
Economia crește, dar nivelul de trai rămâne sub presiune
În ultimii ani, Grecia a fost prezentată drept una dintre economiile care și-au revenit după perioada dificilă traversată în urmă cu mai bine de un deceniu. Creșterea economică se menține peste media europeană, iar nivelul datoriei publice este în scădere.
Cu toate acestea, realitatea de zi cu zi a multor familii este diferită. Inflația rămâne ridicată, iar salariul mediu anual este de aproximativ 18.000 de euro, semnificativ sub media Uniunii Europene.
În plus, numeroși consumatori constată că unele produse de bază costă în Grecia la fel de mult sau chiar mai mult decât în state europene cu venituri considerabil mai ridicate.
Autoritățile au lansat recent inclusiv o platformă online prin care cetățenii pot compara prețurile a mii de produse, în încercarea de a crește transparența și de a limita impactul scumpirilor asupra populației.
Chiriile, una dintre cele mai mari probleme
Una dintre cele mai mari presiuni asupra bugetelor gospodăriilor este reprezentată de costul locuințelor. Potrivit datelor oficiale, grecii alocă în medie peste o treime din venitul disponibil pentru chirie și cheltuielile legate de locuință.
În numeroase cazuri, ponderea depășește 40% din veniturile familiei, un nivel considerat foarte ridicat comparativ cu media europeană.
Specialiștii explică această situație prin lipsa investițiilor în sectorul imobiliar după criza economică din 2010. În multe orașe există acum un deficit de locuințe moderne și accesibile, ceea ce a dus la creșterea accentuată a prețurilor.
Vera Kalogera spune că, după nașterea primului copil, ea și soțul său au încercat să găsească o locuință mai spațioasă. Chiar și pentru o familie cu venituri stabile, găsirea unei case la un preț rezonabil a fost o provocare.
Tot mai mulți greci spun că trăiesc mai greu decât părinții lor
Deși salariul minim a crescut semnificativ în ultimii ani, mulți locuitori consideră că majorările nu au ținut pasul cu scumpirile. Pentru o parte dintre greci, ideea că fiecare generație va trăi mai bine decât cea precedentă pare tot mai greu de realizat.
În timp ce turiștii din întreaga lume continuă să aleagă Grecia pentru concedii, o parte dintre localnici privesc aceleași destinații ca pe un lux pe care nu și-l mai permit. Pentru mulți, vacanțele pe insulele grecești au devenit o amintire frumoasă din trecut, nu o opțiune accesibilă în prezent.