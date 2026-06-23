Grecii nu își mai permit vacanțe în propria țară. De ce nivelul de trai nu ține pasul cu creșterea economiei

Vacanțele pe insulele grecești au devenit un lux pentru mulți localnici

Vera Kalogera, o profesoară în vârstă de 35 de ani din Atena, își amintește cu nostalgie vacanțele copilăriei. În fiecare vară, familia sa petrecea concedii pe insulele grecești, iar mesele la restaurant și hotelurile cu piscine erau ceva obișnuit.

Astăzi, situația este complet diferită. Deși are un loc de muncă stabil, Vera spune că bugetul familiei este mult mai greu de gestionat decât în trecut.

„Situația este mai dificilă decât în anii anteriori când vine vorba despre alimente, energie și chirii. Am redus aproape toate cheltuielile care nu sunt absolut necesare”, mărturisește aceasta.

Experiența sa nu este una izolată. Mulți greci spun că destinațiile turistice pe care le frecventau odinioară au devenit prea scumpe pentru veniturile actuale.

Economia crește, dar nivelul de trai rămâne sub presiune

În ultimii ani, Grecia a fost prezentată drept una dintre economiile care și-au revenit după perioada dificilă traversată în urmă cu mai bine de un deceniu. Creșterea economică se menține peste media europeană, iar nivelul datoriei publice este în scădere.

Cu toate acestea, realitatea de zi cu zi a multor familii este diferită. Inflația rămâne ridicată, iar salariul mediu anual este de aproximativ 18.000 de euro, semnificativ sub media Uniunii Europene.

În plus, numeroși consumatori constată că unele produse de bază costă în Grecia la fel de mult sau chiar mai mult decât în state europene cu venituri considerabil mai ridicate.

Autoritățile au lansat recent inclusiv o platformă online prin care cetățenii pot compara prețurile a mii de produse, în încercarea de a crește transparența și de a limita impactul scumpirilor asupra populației.