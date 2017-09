Cinci telefoane pe care să le cumperi dacă nu vrei un Galaxy Note 8

Dacă Samsung Galaxy Note 8 nu te-a impresionat, ai diverse alternative de top pe care te poți baza dacă vrei un telefon bun.

Telefoane de calitate: HTC U11

HTC U11 are cea mai bună cameră foto de pe un dispozitiv mobil, obținând un scor-record de 90 de puncte la DxOMark. Ecranul Super LCD 5 are diagonala de 5,5 inci și rezoluție de 2560 x 1440 pixeli, în timp ce procesorul este vârful de gamă al Qualcomm, modelul Snapdragon 835. Telefonul vine cu 4GB de memorie RAM și cu 64GB de spațiu de stocare, dar poți adăuga un card microSD cu capacitatea de până la 2TB. Toate detaliile despre noul HTC U11 îți stau la dispoziție AICI.

Smartphone-uri de top: Huawei P10 Plus

Huawei P10 PLus este vârful de gamă al companiei, momentan, având la bază un procesor Kirin 960, dar și 4GB de memorie RAM. Smartphone-ul are un sistem de camere duale, cu senzori de 20+12MP, fiind capabile să filmeze 4K. Ecranul este suficient de mare, având diagonala de 5,5 inci și oferindu-ți o rezoluție de 2560 x 1440 pixeli. În oferta actuală eMAG, telefonul Huawei P10 vine cu o reducere de 200 de lei față de prețul inițial și poate fi găsit AICI.

Smartphone-uri de calitate: ASUS ZenFone 3 ZE520KL

ASUS ZenFone 3 ZE520KL îți pune la dispoziție un ecran LCD de 5,2 inci și cu rezoluție Full HD, protejat de Corning Gorilla Glass 3. Smartphone-ul are 3GB de memorie RAM, dar și 32GB de spațiu de stocare, pe care îi poți extinde cu un card microSD. Camera foto principală are senzorul de 16 megapixeli și poate să filmeze 4K, mulțumită senzorului Sony IMX290 Exmor RS. Nu în ultimul rând, smartphone-ul îți pune la dispoziție un procesor Snapdragon 625. Toate detaliile despre ASUS Zenfone 3 ZE520KL pot fi găsite AICI.

Telefoane bune pe care te poți baza: LG G6

LG G6 beneficiază de un procesor puternic, modelul Snapdragon 821, dar și de 4GB de memorie RAM. În plus, bateria are capacitatea de 3300mAh. Ecranul este vedeta telefonului, deoarece raportul de suprafață dintre acesta și smartphone este de 80%, iar raportul de aspect este de 18:9, oferind o experiență de utilizare nouă. Display-ul are diagonala de 5,7 inci și rezoluție de 2880 x 1440 pixeli. Telefonul vine cu un sistem de camere duale, ambele având senzori de 13 megapixeli, iar una dintre camere este ideală pentru cadre largi. LG G6 are un discount de 27% în cadrul actualelor reduceri eMAG și poate fi găsit AICI.

Telefoane de top: Huawei Mate 9

Huawei Mate 9 îți propune o baterie de 4000mAh care se încarcă rapid, fiind ideală pentru restul componentelor, cum ar fi procesorul de top Kirin 960 și cei 4GB de memorie RAM. Ecranul este mai mult decât generos, ducând telefonul în sfera phablet-urilor datorită diagonalei de 5,9 inci, acesta fiind completat de rezoluția Full HD. Camera are un senzor de 20 de megapixeli și este capabilă să filmeze 4K, în timp ce camera secundară are un senzor de 8 megapixeli. Huawei Mate 9 are un discount destul de generos între actualele oferte eMAG, prețul fiind cu 16% mai mic decât de obicei, iar telefonul este disponibil AICI.