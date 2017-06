Cele mai bune meme cu întâlnirea dintre Klaus Iohannis și Donald Trump

Donald Trump și Klaus Iohannis au susținut ieri o conferință de presă comună, după ce președintele nostru a fost primit la Casa Albă.

Sunt multe lucruri notabile în această întâlnire, cum ar fi faptul că Iohannis este mai cursiv în engleză decât în română sau că a ținut un discurs liber, în timp ce Trump citea de pe foaie. Mai departe nu o să insist cu detalii politice, pentru că, probabil, ai intrat aici pentru o mică porție de râs. Cum era de așteptat, pe internet au curs glumele cu întâlnirea celor doi. Deși memele sunt multe, eu am pregătit un best of cu cele mai bune.

Klaus Iohannis este încet. Iarăși



De Alex Popescu

Probabil că trendul ăsta cu Iohannis care este foarte încet, în stilul său ardelenesc, nu va dispărea prea curând. Cel puțin nu în timp mandatului lui. Gluma de mai sus se explică singură, ai înțeles ideea. Iohannis a postat pe Facebook imagini de la întâlnirea cu Președintele Statelor Unite, Barack Obama. Evident, screenshot-ul nu este real, dar tot e amuzant.

Via Pagina cu #glume

Și tot pe același principiu avem și un screenshot de pe Twitter în care Donald Trump explică cum a adormit în timpul discursului lui Iohannis. În mod ironic, președintele nostru a vorbit mult mai repede și cursiv în limba engleză, deci este o adevărată anomalie ce se întâmplă cu discursurile lui în limba română.

Dragnea nu a fost iertat de glumițe pe seama întâlnirii lui cu Trump



De Anca Burca

Acum câteva luni a avut și Dragnea un soi de întâlnire la o cină restrânsă cu noul președinte al Statelor Unite. Numai că nu a fost nimic oficial și pozele cu care s-a lăudat pe Facebook erau de-a dreptul urâte. Adică mișcate și făcute dintr-un unghi din care ziceai că fotograful a stat la pândă să prindă un cadru în care apar Dragnea și Trump. De aici și gluma cu ospătarul.

De Dan Paul

Asta este cam aceeași glumă ca și cea de mai sus, numai că l-a inclus și pe Dragnea în cadrul, fix în aceeași postură de la pseudo-întâlnirea din ianuarie. Atâta tărăboi s-a făcut la vremea respectivă, încât chiar nu cred că Dragnea nu se aștepta la asemenea reacții.

Iohannis a făcut o mică afacere, dacă tot a fost acolo

De Mielul Sfânt

Da, mai avem un screenshot de pe Twitter. Genul ăsta de glume vor tot circula, pentru că Trump pare a fi mai activ acolo decât oriunde altundeva. Chestia asta face referire la Iohannis care a tot cumpărat case, numai că de data asta, din tot necazul, a achiziționat și Casa Albă.

Relația dintre cei doi se citește în privirea lui Trump

De Bogdan Botaș

Sunt multe imagini care au surprins tot felul de ipostaze interesante dintre cei doi șefi de stat. Asta probabil că este cea mai expresivă. Nu știm cu certitudine la ce se gândea Trump la momentul respectiv, însă putem să presupunem și contemplăm la momentul în care vom găsi un partener care să ne privească în același mod.