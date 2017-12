Cele mai bune filme din 2017 sunt acum disponibile într-un rezumat

Dacă ai fost curios care sunt cele mai bune filme din 2017, un critic de film cu experiență a creat un colaj în care le sintetizează pe toate, în opinia sa.

În fiecare an suntem asaltați cu o multitudine de filme, mai mult sau mai puțin bune. Unele sunt menite să facă valuri la box office, altele au ca scop obținerea de premii Oscar. În orice caz, este aproape imposibil să fii în pană de conținut multimedia, având în vedere lansările atractive din fiecare lună.

Ca în majoritatea topurilor de artă, este greu să creezi o listă cu cele mai bune filme din 2017 fără o doză semnificativă de subiectivism. În spatele colajului de mai jos însă, se află criticul de film senior David Ehrlich de la IndieWire, același spirit creativ care a fost responsabil de alte câteva colaje similare în anii trecuți. Trecând însă peste filmele care ți-au plăcut ție în acest an, este imposibil să nu recunoști că un scurt metraj precum cel de mai jos implică un volum semnificativ de efort.

Conform unui interviu acordat anul trecut celor de la The Verge, pentru acest proiect anual, David Ehrlich vizionează câteva sute de filme și adună în permanență secvențe de filme care i se par interesante sau concludente pentru o anumită peliculă. În 2011, a făcut primul astfel de film, iar procesul din spate a rămas în mare parte neschimbat.

În ceea ce privește lista din acest an cu cele mai bune filme din 2017, în viziunea criticului de film, au meritat să fie trecute pe listă pelicule precum Baby Driver, Lady Bird sau Call Me By Your Name. Get Out este de asemenea pe listă alături de unele pelicule despre care este foarte puțin probabil să fi auzit. În orice caz, lista este una interesantă, iar modul în care toate cele 25 de filme au fost agregate într-un singur colaj este remarcabil.