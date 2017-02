Cel mai bun smartphone dual SIM: Telefoane pentru orice buget

Când vine vorba de cel mai bun smartphone dual SIM, e dificil să faci o alegere potrivită, așa că am pregătit o listă cu device-uri pentru toate bugetele.

Smartphone-urile dual SIM au devenit extrem de populare în ultimii ani și se dovedesc și foarte utile, eliminând nevoia de a ține două telefoane în buzunar sau în geantă. Știm că a găsi cel mai bun smartphone dual SIM este o sarcină ce ține și de bugetul fiecăruia, astfel că am alcătuit o listă ce cuprinde telefoane pentru buzunarele oricui.

Cel mai bun smartphone dual SIM: Wink City S

Wink City S este una dintre cele mai ieftine soluții dacă ești în căutarea unui smartphone dual SIM. Acesta vine cu un procesor quad-core de 1,3GHz și cu 1GB de memorie RAM, având, de asemenea, 8GB de memorie internă. Telefonul are un display cu diagonala de 5 inci și rezoluție HD, iar camera principală are un senzor de 13MP și poate chiar să filmeze Full HD. Wink City S este disponibil aici.

Cel mai bun smartphone dual SIM: ASUS ZenFone Go ZB452K

ASUS Zenfone Go ZB452K este un telefon dual SIM ce vine cu un procesor quad-core de 1,2GHz și 1GB de memorie RAM. Smartphone-ul vine cu Android Lollipop și are 8GB de memorie internă, ce poate fi extinsă cu alți 64GB, mulțumită slotului de card microSD disponibil. Camera foto principală are un senzor de 5MP, iar ecranul are rezoluția de 480 x 854 pixeli. Poți găsi smartphone-ul ASUS Zenfone Go ZB452K aici.

Cel mai bun smartphone dual SIM: Allview P8 Energy Mini

Dincolo de a fi un telefon dual SIM, Allview P8 Energy Mini vine și cu alte funcții impresionante, între care amintim bateria cu o capacitate de 4000mAh. Smartphone-ul are un procesor Cortex A7 quad-core, ce rulează la 1,3GHz, dar și 2GB de memorie RAM. Ecranul are o rezoluție de 1280 x 720 pixeli și o diagonală de 5 inci. În plus, camera principală de 8MP are capacitatea de a filma chiar și videoclipuri Full HD. Allview P8 Energy Mini poate fi găsit aici.

Cel mai bun smartphone dual SIM: Huawei Y6II

Huawei Y6II vine nu doar cu posibilitatea de a folosi două cartele SIM în același timp, ci și cu un procesor Kirin octa-core, de 1,2GHz. Telefonul vine cu Android Marshmallow și cu 2GB de memorie RAM, alături de o cameră foto cu senzor de 13MP. Smartphone-ul are un ecran cu diagonala de 5,5 inci și panoul IPS LCD are o rezoluție de 1280 x 720 pixeli. Poți găsi telefonul Huawei Y6II aici.

Cel mai bun smartphone dual SIM: Samsung Galaxy A3 (2016)

Samsung Galaxy A3 (2016) este o variantă de telefon dual SIM în gama mid-range, fiind compatibil nu doar cu standardele 2G și 3G, ci și cu 4G. Telefonul are 1.5GB de memorie RAM și un procesor Qualcomm Snapdragon, modelul 410, cu patru nuclee și frecvență de 1,5GHz. Ecranul Super AMOLED oferă rezoluție HD și are o diagonală de 4,7 inci. În plus, camera principală a telefonului, de 13MP, poate să filmeze Full HD la 30fps. Samsung Galaxy A3 (2016) poate fi găsit aici.

Cel mai bun smartphone dual SIM: Allview X3 Soul Plus

Allview X3 Soul Plus este o soluție destul de bună dacă îți cauți un telefon dual SIM cu specificații peste medie. Smartphone-ul are ecran de 5,5 inci și rezoluție Full HD, fiind capabil să filmeze la 1080p cu ajutorul camerei principale, cu senzor de 13MP. Telefonul are 4GB de memorie RAM și un procesor Helio P10 octa-core, ce rulează la 1,8GHz. Allview X3 Soul Plus vine și cu o baterie de 3130mAh și îl poți găsi aici.

Cel mai bun smartphone dual SIM: Sony Xperia Z5

Sony Xperia Z5 este o soluție high-end pentru cei ce doresc un telefon dual SIM. Smartphone-ul vine cu o cameră de 23MP și poate să filmeze 4K, beneficiind și de stabilizatorul video SteadyShot. Ecranul IPS LCD are diagonala de 5,2 inci și rezoluție Full HD, iar device-ul are 3GB de memorie RAM. Telefonul se bazează pe procesorul Snapdragon 810, cu arhitectură octa-core și ce rulează la 1,5GHz + 2GHz. Smartphone-ul are 32GB de memorie internă, ce poate fi extinsă cu până la 200GB, mulțumită slotului de card microSD. Sony Xperia Z5 este disponibil aici.

Cel mai bun smartphone dual SIM: Alte recomandări

Dincolo de aceste smartphone-uri alese pentru a acoperi o gamă cât mai largă de bugete, există și alte opțiuni pe care vă puteți baza, mai ales dacă vreți un telefon de ultimă generație. LG V20 este prima recomandare de acest fel, telefonul fiind smartphone-ul de top al companiei, la momentul actual, fiind disponibil aici. Flagship-ul celor de la Samsung, modelul Galaxy S7 Edge, vine cu posibilități dual SIM, dar și cu multe alte funcții demne de un telefon de top, acesta fiind disponibil aici. Nu în ultimul rând, Huawei P9 Plus este o opțiune dual SIM de top ce beneficiază și de o serie de alte specificații interesante, cum ar fi procesorul Kirin 955 octa-core. P9 Plus este disponibil aici.