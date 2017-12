Când te gândești la o cursă de Uber, asociezi respectivei activități o cursă de câteva zeci de lei. Nu te-ai aștepta însă la 18.000 de dolari pentru o deplasare.

Nu mai puțin de 18.518 dolari a fost taxat un canadian în urmă cu câteva zile pentru o cursă de Uber. La prima vedere, ai fi tentat să crezi că totul este o glumă și, de fapt, nu ai de ce să-ți faci griji că vei fi vreodată taxat pentru respectiva eroare evidentă. După cum a văzut însă tănărul Hisham Salama, situația poate fi una mult mai complexă decât ai crede la prima vedere.

Hisham Salama a făcut pe 9 decembrie o cursă de câțiva kilometri aproape în linie dreaptă prin Toronto. Întâmplarea face că se îndrepta spre un spital, deși această particularitate nu ar trebui să fie relevantă pentru situația neplăcută. La finalul cursei, a primit o notificare pe telefon că a fost taxat 18.518 dolari și 50 de cenți. Deși a crezut că este vorba de o eroare în aplicație, primul gest pe care l-a făcut a fost să sune la bancă, context în care, a văzut că suma astronomică a fost blocată pe contul său.

@Uber @Uber_Support what turned out to be an honest mistake is now turning into the biggest blunder of 2017. I’m no longer laughing at wondering when #uber will get their act together. Can anyone help? Obviously, no 20 min fare is $18,500. pic.twitter.com/zBhtMSBy67

