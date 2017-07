Ce se va întâmplă cu sintagma „Made in China”

Povesteam și cu altă ocazie că am ajuns în China anul acesta. Dincolo de impresiile mele personale am observat un aspect ce este zilnic transmis pe toate canalele – evoluția conceputului Made in China. Mare parte din lucrurile pe care le avem în acest moment au o etichetă pe care scrie Made in China. Acest concept înseamnă pentru foarte mulți produs de calitate inferioară. Această mentalitate vine din faptul că ani de zile China a ales să producă mult și ieftin fără să se țină neapărat cont de standarde de calitate, totuși lucrurile sunt într-un proces de schimbare accentuată.

Marea fabrică a lumii, China, a început să fie atentă cu ce produce! A început să fie atentă cu propriile resurse și cu amprenta pe care o lasă. Ați spune că m-a apucat pasiunea pentru chinezi și că m-am apucat să le fac lobby. Nu e chiar așa!

Înainte să vă povestesc observațiile mele și diverse discuții mai mult sau mai puțin formale avute cu diverse persoane la peste 8000 km de București, vă invit să urmărim niște știri din ultimul timp: NVIDIA și Baidu au semnat un parteneriat pentru proiecte de dezvoltare de inteligență artificială, Huawei și Xiaomi devin competitori de luat în seamnă la nivel global și nu doar din cauza prețurilor, ci și baterii și softuri, mari producători precum Volvo sau Tesla se orientează către china pentru a deschide fabrici pentru producerea mașinilor electrice și hibrid, primul smartphone cu noul modul de cameră care filmează la 360 de grade ar urma să fie dezvăluit în China, știți experimentul acela cu transplantul de cap, toate procedurile pe animale s-au desfășurat în China.

Aș putea să continui la nesfârșit cu aceste povești, dar toate spun un singur fapt – China a trecut peste etapa copy-paste și merge spre dezvoltare și inovație!

Tot ceea ce știm despre China din 1980 încoace, de când Deng Xiaoping a deschis această țară către lume, este în proces de schimbare. La început China a învățat, a copiat și a furat informație și nu cred că ar trebui să arătăm cu degetul! Noi, românii, ne mândrim azi cu cele mai interesante hub-uri de informaticieni din Europa și nu numai, dar vă aduceți aminte rețelele studențești din anii 1995-2010, când nu era cameră de cămin fără un switch sau router, când erau zeci de rețele la limita legalității făcute cu cabluri care atârnau de la toate ferestrele din campusurile universitare și când se pirata și crack-uia orice. Vă aduceți aminte știrile acelea cu agenți de la FBI, CIA și poliție care tot arestau hackeri de prin orașele României.

La o altă scară același lucru s-a întâmplat acolo, doar că ei nu au copiat un soft ci modele de fabrici, modele de produse și multe altele. Totuși și-au dat seama că nu poți rămâne cu niște copii. Lumea se dezvoltă, iar creativitatea este moneda cea mai prețioasă pentru a rămâne și a te impune pe piață. China de azi a înțeles acest aspect și investește în creiere, în inventivitate, în unicitate. Fabricile care produc mult și cu standarde îndoielnice au început să fie relocate în alte state asiatice: Vietnam, India.

Povestea legată de gradul ridicat de poluare a devenit un punct important al politicii chineze. Din acest motiv vedem o strategie de modificare a parcului auto și înlocuirea cu mașini nepoluante. Deja o parte importantă din motoscutere, dar și taxiuri au fost deja înlocuite cu variante electrice, iar circulația cu bicicletele inteligente, logate la WeChat, este extrem de mult încurajată. De asemenea vedem proiecte de orașe verzi. Mi-ați spune, e mai este până când ajung acolo!

Vă contrazic cu exemple clare! Shanghai în 1993 nu avea niciun km de metrou, azi au peste 700 și continuă să se dezvolte! Shenzhen în 1980 avea 300 de locuitori și era un sat pescăresc, iar azi este o metropolă cu 20 milioane de locuitori și tot felul de facilități demne de orașele Europei Occidentale. Ce pot spune este că în acest context în 10-20 de ani conceptul de Made in China va avea un alt spectru în mentalitatea colectivă și va face referire la inovație și eficiență.