Ce faci dacă ai ecranul alb în Safari pe iPhone sau iPad

Ecranul alb în Safari este o problemă care a apărut în urmă cu câțiva ani. Este însă o soluție simplă prin care o poți remedia.

Există foarte mulți utilizatori de iPhone și, în cea mai mare parte, aceștia rămân utilizatori de smartphone-uri Apple pe termen lung. Principiul este același și la posesorii de terminale Samsung, dar de această dată ne referim doar la fanii brandului din Cupertino. Asta nu înseamnă însă că există telefoane perfecte, ci doar că învățăm să trăim cu minusurile fiecărei platforme, indiferent dacă este vorba de iOS sau Android.

În acest caz particular voi detalia care este soluția în momentul în care ai ecranul alb în Safari. Aceasta este o situație foarte neplăcută ce se produce din varii motive. Partea frustrantă este că nu are legătură cu stabilitatea conexiunii la internet. Pur și simplu, tastezi orice adresă web în browserul nativ de pe iOS și pagina rămâne albă, fără să fie evident în vreun fel că programul lucrează în fundal. Mai mult decât atât, dacă ai alt browser instalat, precum Google Chrome sau Firefox, acela funcționează perfect. Îți dai seama că ai o problemă mai ales când treci de pe Wi-Fi pe 3G și înapoi fără să obții rezultate diferite.

Din ce am putut să-mi dau seama, problema are legătură fie cu managementul de memorie RAM al Safari, fie cu memoria tampon a browserului. Indiferent însă de motiv, soluția necesită doar câteva secunde. Este suficient să intri în Settings sau Configurări, la secțiunea Safari. Printre mulți alți parametri pe care îi poți ajusta pe această pagină, te interesează ultimul buton de jos intitulat Clear History and Website Data sau Degajați istoricul și datele site-urilor. Apasă pe respectivul buton și confirmă în noua fereastră inițierea procesului de ștergere.

Merită să ai în vedere că pașii de mai sus nu se reflectă în ștergerea semnelor de carte sau a elementelor din lista de lectură. Safari va continua să funcționeze ca înainte, cu mențiunea că, cel puțin pentru o perioadă, nu vei mai întâmpina un ecran alb care refuză să dispară la navigare.