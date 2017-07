Căștile Plantronics BackBeat PRO 2 îți oferă calitate audio, dar și o autonomie greu de egalat [PLAYTEST]

Dacă ești în căutarea unei perechi de căști care să-și facă treaba bine, fără să te agăți de un cablu, atunci Plantronics BackBeat PRO 2 ar putea fi ceea ce cauți.

Primul produs Plantronics pe care am avut ocazia să-l folosesc era o cască handsfree pe care ai mei au primit-o acum mulți ani odată cu un telefon nou. Era simplă și își făcea treaba, iar reîntâlnirea cu brandul în forma căștilor BackBeat PRO 2 n-a fost deloc dezamăgitoare. Spre deosebire de casca de atunci, căștile testate acum au considerabil mai multe butoane și arată și mai bine.

Nuanță plăcută cu mici detalii care puteau fi alese mai bine

Designul căștilor Plantronics BackBeat PRO 2 nu lasă de dorit și reușește să îmbine utilul cu plăcutul. Nu pot spune că sunt un mare fan al culorii maro, cel puțin nu când vine vorba de accesorii (din fericire, nici n-am avut ocazia să văd prea multe), dar pentru căștile acestea, culoarea s-a potrivit destul de bine. Nuanța aleasă e una destul de pământie și nu iese în evidență, astfel că dă o notă premium căștilor, fără să le scoată în evidență printr-o nuanță țipătoare. Aș fi renunțat totuși la printul de pe spatele cupelor, care este inspirat de lemn și care nu prea își are rostul în ansamblu. Un aspect care ar putea fi deranjant este faptul că perechea de căști este cam grea în comparație cu alte modele pe care le-ați putea folosi.

Și la capitolul confort căștile stau destul de bine. Cea mai mare problemă pe care am întâlnit-o când vine vorba de căști este că multe au tendința de a deveni inconfortabile dacă petreci mai mult de două ore cu ele pe urechi, din varii motive. Cu Plantronics BackBeat PRO 2 am stat chiar și până la patru-cinci ore pe urechi, fără să am probleme (și fără să apese pe brațele ochelarilor, unde apar de obicei cele mai mari probleme). Pielea folosită pentru cupe este confortabilă, iar acestea acoperă întreaga ureche. Poți regla individual lungimea brațului fiecărei căști, iar pe metal vei găsi și designul unui egalizator.

Plantronics BackBeat PRO 2 nu te lasă nici fără semnal, nici fără baterie

Experiența de utilizare este destul de bună: am folosit căștile atât cu fir, cât și fără, dar e evident că alegerea pe care aș face-o este cea pentru design wireless. Căștile se conectează destul de repede la telefon și după ce ai trecut de acest pas, te poți plimba în voie prin casă cu Plantronics BackBeat PRO 2 pe cap. N-am avut probleme cu aria de acoperire, însă dacă aș fi avut ocazia să mă plimb printr-un penthouse de ultim etaj dintr-un cartier bun al Capitalei, atunci poate că m-aș fi îngrijorat că rămân fără muzică.

Am păstrat întotdeauna activă funcția de noise cancelling și este destul de bună, astfel că te poți izola în voie cu muzica ta când vrei să fii concentrat pe ceea ce ai de făcut. Ai la dispoziție și un buton prin care poți anula această funcție, însă nu l-am folosit decât pentru a-i testa utilitatea. Trebuie menționat că activarea funcției va consuma bateria mai repede decât în mod obișnuit, dar te poți aștepta la ceva mai mult de 20 de ore de autonomie, chiar și astfel, valoarea apropiindu-se de autonomia de 24 de ore, promisă de către Plantronics.

Bassul – motiv de bucurie sau de întristare

Afirmația de mai sus se rezumă strict la gusturile fiecăruia. Bassul căștilor este destul de puternic, iar senzația este accentuată dacă le folosiți fără fir. Astfel, pentru unii s-ar putea să fie ceva cam mult, mai ales dacă țin la medii și la înalte, care pot fi estompate din cauza joaselor. Pe de altă parte, dacă ești un fan al bassului, te poți bucura de ceea ce oferă căștile, fără să riști să folosești un headset cu ceea ce aș numi bass nesimțit.

Nu prea am folosit butoanele căștilor în afară de testarea funcționalității, ce-i drept. Asta și pentru că nu mi-am dat foarte tare interesul să învăț poziția fiecăruia, dar mai ales pentru că am telefonul aproape mai tot timpul și prefer să schimb muzica astfel – de cele mai multe ori, nu e nevoie doar de un skip track. În plus, nu e nevoie nici să pui pauză înainte de a-ți da jos căștile când le ai conectate la smartphone. Acestea detectează automat schimbarea și pun pauză atunci când e nevoie.

Căștile Plantronics BackBeat PRO 2 pot fi o soluție foarte bună dacă ești în căutarea unui headset pe care să-l poți lua în călătorii. Plecând cu bateria încărcată, n-ai nicio șansă să rămâi fără muzică până ajungi la destinație, iar pe parcursul drumului te vei bucura de o pereche de căști destul de confortabile și care-ți oferă muzică la calitate ridicată. N-am fotografiat și săculețul în care vin căștile, dar cu siguranță vei vrea să-l ai după tine atunci când pleci în deplasare.

Căștile Plantronics BackBeat PRO 2 sunt disponibile AICI, la eMAG, la un preț întreg de 1140 de lei.