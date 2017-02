Câștigători Oscar 2017: Cel mai bun actor, cea mai bună actriță

Ediția Oscar 2017 ne-a adus o serie de nume interesante când a venit vorba de nominalizări, iar acum știm cine sunt cel mai bun actor și cea mai bună actriță.

La capitolul cel mai bun actor, au existat cinci nominalizări, pe care le puteți citi în lista de mai jos:

Casey Affleck – Manchester by the Sea

Andrew Gartfield – Hacksaw Ridge

Ryan Gosling – La La Land

Viggor Mortensen – Captain Fantastic

Denzel Washington – Fences

Câștigători Oscar 2017 – Cel mai bun actor

Cu toate că La La Land a fost un film extrem de aclamat și cu un număr mare de nominalizări, titlul pentru cel mai bun actor și statueta de aur îi revin în ediția 2017 a premiilor Oscar lui Casey Affleck, pentru rolul său din Manchester by the Sea. Cu toate că Denzel Washington a devenit favorit după câștigarea premiului SAG, Affleck este câștigătorul, ca urmare a interpretării de excepție a personajului Lee Chandler. Filmul urmărește povestea unui unchi, care îl ia sub aripa sa protectoare pe un nepot, după ce tatăl acestuia moare.

În ceea ce privește cea mai bună actriță, ediția de anul acesta a premiilor Oscar a avut mai multe nume mari pe lista de nominalizări:

Isabelle Huppert – Elle

Ruth Negga – Loving

Natalie Portman – Jackie

Emma Stone – La La Land

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins

Câștigători Oscar 2017 – Cea mai bună actriță

Titlul de cea mai bună actriță în rol principal merge anul acesta la Emma Stone. Prestația din La La Land a fost aplaudată de numeroși critici, iar toate predicțiile au arătat-o pe Stone ca favorită pentru câștigarea statuetei. Actrița, care a interpretat-o pe Mia în La La Land, câștigase deja premiul AACTA, dar și premiile de la British Academy Film Awards, de la Detroit Film Critics Society, și chiar de la Globurile de Aur, între multe alte nominalizări.