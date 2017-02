Oscar 2017: Câte premii a obținut La la Land, marele câștigător

La La Land este marele câștigător al ediției Oscar 2017, reușind să obțină un număr impresionant de premii, despre care puteți citi mai jos.

Primul premiu câștigat de La La Land în această seară a fost pentru cel mai bun design de producție. Aici, filmul a avut competitori precum Arrival (Patrice Vermette and Paul Hotte), Fantastic Beasts and Where to Find Them (Stuart Craig and Anna Pinnock), Hail, Caesar! (Jess Gonchor and Nancy Haigh) și Passengers (Guy Hendrix Dyas and Gene Serdena).

Al doilea premiu din cadrul ediției Oscar 2017, obținut de La La Land, a fost decernat pentru cea mai bună imagine, competitorii fiind: Arrival (Bradford Young), Lion (Greig Fraser), Moonlight (James Laxton) și Silence (Rodrigo Prieto).

Cel de-al treilea premiu obținut de film a fost pentru cea mai bună coloană sonoră. Filmul a câștigat în fața titlurilor Jackie, Lion,

Moonlight și Passengers.

Al patrulea premiu intrat în palmaresul La La Land este pentru cea mai bună melodie originală. Melodia ”City Of Stars” a fost câștigătoarea acestei statuete.

Al cincilea trofeu care intră în palmaresul filmului La La Land este pentru cel mai bun regizor. Damien Chazelle a primit această statuetă, devenind și cel mai tânăr regizor care reușește această performanță, la doar 32 de ani.

Emma Stone a câștigat al șaselea trofeu pentru La La Land, datorită rolului pe care l-a interpretat în film, obținând statueta pentru cea mai bună actriță.