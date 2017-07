Bollinger B1 este jeepul electric pe care l-ai așteptat toată viața

Cu foarte mici excepții, domeniul mașinilor electrice nu a inclus jeepuri impozante de putere mare până la lansarea Bollinger B1.

Cei de la Tesla conduc detașat piața autovehiculelor electrice, dar deși Tesla Model X este un SUV foarte atrăgător, nu poate fi comparat cu un bolid competitiv de offroad. Încercând să se adreseze acelui segment de piață, Bollinger Motors a dezvălui în sfârșit mașina electrică la care lucrează de câțiva ani.

Ilustrat în imaginile alăturate este Bollinger B1. Masiv și impozant, acest mastodont ne aduce aminte de jeepurile anilor 80 prin trăsăturile sale de design și mulți vor aprecia acest detaliu. Partea bună este că aspectul său ostentativ e suținut de un motor puternic și un amalgam de funcții care vor rezona enorm cu pasionații de offroad. Întreaga construcție este suficient de ermetică încât să facă față unei plimbări prin apâ destul destul de adâncă sau noroi teribil.

Deși nu se știe prețul exact de achiziție, se vehiculează valoarea de 50.000 de euro ca fiind prețul țină dorit de producător. În funcție de buget, Bollinger B1 se va livra cu un acumulator de 60 sau 100KWh. Primul te ține 200 de kilometri departe de priză, în timp ce al doilea îți este suficient pentru 320 kilometri. Acumulatorul de 60KWh se încarcă în 7,3 ore pe un încărcător classic și doar 45 de minute în tandem cu un încărcător rapid DC. Pentru bateria de 100 kWh, cifrele cresc până la 12,2 ore în mod normal și 75 minute cu Fast Charge.

Cu scopul de a face față celor mai dificile scenarii, are două motoare pentru tracțiune integrală cu o putere totală de 360 de cai putere și 7000 de newtoni pe metru. Indiferent de baterie, autoturismului ilustrat in imaginile ălăturate promite o accelerație de la 1 la 100Km/h în doar 4,5 secunde. Întreaga mașină se poate ridica de la sol între 25 și 50 de centimetri. Pe spate are două prize de 110 volți și poate tracta până la 2800 kilograme.-ă