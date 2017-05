BMW Seria 8 Concept apare în primele imagini oficiale

BMW Seria 8 Concept continuă lucrurile de unde le-a lăsat modelul Coupe din 1990, într-o variantă modernă, care îmbină luxul cu liniile sport.

BMW Seria 8 Concept a fost dezvăluit de producător printr-o serie de imagini, iar noul model aduce laolaltă atât luxul, cât și elementele sport caracteristice mărcii, care converg în acest pachet GT. Mașina ar urma să fie lansată pe piață în 2018, unde va concura cu modele precum Mercedes S-Class Coupe sau Lexus LC.

Coupe-ul cu două uși are un design exterior cu linii agresive: grila radiatorului are dimensiuni destul de mari, iar de aici pleacă și liniile capotei. Automobilul are jante de aliaj de 21 de inci, iar în partea din spate observăm o lunetă destul de lungă, care se continuă cu un portbagaj scurt, care are un spoiler integrat, stopuri care se continuă pe laterala mașinii, iar mai jos observăm evacuările trapezoidale.

BMW Seria 8 Concept ar urma să aibă un motor de 2 litri în varianta standard, dar majoritatea cumpărătorilor s-ar putea orienta către varianta cu motorizare de 3 litri. Cei care vor mai multă putere se pot orienta către un motor cu opt cilindri sau către un V12 cu două turbocompresoare, arată carwow.co.uk.

O variantă și mai performantă, M8, ar putea fi lansată ceva mai târziu, rivalizând cu Mercedes-AMG S63 Coupe. Există și posibilitatea ca modelele să vină cu sistemul xDrive al BMW, iar o variantă hibrid nu este scoasă din ecuație.

Mașina ar putea fi prezentată chiar la Salonul Auto de la Frankfurt, din 2017. Având în vedere că BMW Seria 8 Concept va fi vârful de gamă al companiei, ne putem aștepta ca prețul de bază să fie de aproximativ 90.000 de dolari, în timp ce variantele de top să treacă de 130.000 de dolari.