Deși au unul dintre cele mai bune ratinguri vizavi de impactul companiei asupra mediului înconjurător, cei de la Apple au făcut recent o declarație curajoasă.

Sunt multe motive să vă încânte produsele celor de la Apple. Printre multe altele, lista ar putea include ambiția companiei de a realiza creații cu un impact minim asupra mediului. Chiar și în aceste condiții, fiecare smartphone de top include cantități infime de materiale prețioase ce rareori sunt reciclate și aproape niciodată nu sunt folosite în procesul de producție al unui alt dispozitiv. Apple vrea să remedieze această situație, chiar dacă momentan nu are un plan de bătaie foarte bine pus la punct.

Odată pe an, oficialii gigantului din Cupertino publică un studiu intitulat Apple Environment Responsibility Report. Printre multe alte detalii interesante, ediția din acest an a documentului include o promisiune referitoare la practicile de producție ce vor fi puse în aplicare pe viitor. Practic, Apple și-a propus ca în următorii câțiva ani să ajungă în punctul în care nu mai are nevoie să mineze după materiale prețioase.

,,Sună nebunește, dar lucrăm la asta. Ne orientăm către un cerc închis cu furnizorii noștri. Într-o bună zi, ne-am dori să construim produse doar cu materiale reciclate, inclusiv produsele noastre vechi.” În mod evident, inteția este una lăudabilă, iar în ultimii ani, câteva companii și-au construit întreaga campanie de marketing în jurul faptului că se pot realiza smartphone-uri cu o amprentă infimă asupra mediului.

Într-un interviu acordat publicației Vice, vicepreședintele Apple responsabil de mediu, politică și inițiative sociale a ținut să menționeze că mai sunt multe detalii de lămurit până la implementarea unui plan atât de curajos. ,,De fapt, facem ceva ce am mai încercat rareori în trecut, anunțăm un scop înainte de a ne lămuri noi cum îl putem atinge. De aceea suntem puțin nervoși, dar credem în același timp că este foarte important, deoarece ca firmă, suntem de părere că aceasta este direcția spre care ar trebui să se orienteze tehnologia.”