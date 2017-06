Apple și-a lansat propriul serial: Cum se numește și despre ce e vorba

Apple a confirmat acum ceva vreme că intenționează să intre pe piața serialelor TV. Compania din Cupertino a lansat prima serie originală producție proprie pe care o oferă utilizatorilor prin intermediul aplicației iTunes.

Serialul se numește Planet of the Apps și este primul dintr-o serie mai lungă de producții cu care Apple vrea să intre în branșa contentului video produs in-house pe care îl va oferi sub formă de serviciu on-demand. Lansarea propriu-zisă a serialului a avut loc la doar câteva luni de la confirmarea intenției companiei californiene de a face asta.

Cei care vor să vadă Planet of the Apps, serial al cărui nume este inspirat din filmul clasic ”Planet of the Apes” (Planeta Maimuțelor), trebuie să plătească un abonament lunar la serviciul Apple Music. Conținutul video original face parte din strategia Apple de a se consolida pe piața extrem de competitivă și de dinamică a serviciilor de muzică on-demand, notează publicația Ubergizmo.

Primul episod din serialul Planet of the Apps durează 50 de minute și este deja disponibil pe iTunes. Conceptul acestuia este similar celui din spatele emisiunii ”Arena Leilor”, în care mai mulți antreprenori sunt invitați în lumina reflectoarelor pentru a-și prezenta ideile de afaceri în fața unui juriu format din oameni de afaceri cu experiență și din celebrități de peste ocean. Panelul juriului din cadrul serialului Planet of The Apps include nume importante și cunoscute precum Jessica Alba, Gwyneth Paltrow, Will.i.am și Gary Vaynerchuk, care este un cunoscut speaker motivațional și antreprenor din Statele Unite.

De asemenea, invitat permanent este Zane Lowe, iar Lightspeed Venture Partners este firma care va fi în spatele investițiilor care vor avea loc în cazul în care antreprenorii care vin să-și prezinte ideile de afaceri vor avea succes. Primul sezon din Planet of the Apps va avea parte de zece episoade, acestea urmând să apară săptămânal, în fiecare marți.