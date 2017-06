Tim Cook a confirmat că Apple lucrează cu autoritățile britanice în ceea ce privește investigațiile acestora în legătură cu ultimele atacuri teroriste de la Londra și de la Manchester. Acesta a spus într-un interviu pentru Bloomberg că Apple nu cooperează doar în ceea ce privește legea ci o face și aplicat, pe anchetele din Marea Britanie. Tot el a spus că nu poate oferi mai multe detalii, ceea ce înseamnă că investigația la care lucrează Apple este încă în desfășurare.

Comentariile șefului Apple vin pe fondul atacurilor teroristre care au avut loc la Londra sâmbăta trecută, atacuri care s-au soldat cu șase morți și 48 de răniți. Cu doar o săptămână și jumătate înainte, alți 22 de oameni au fost uciși în urma unui atac cu bombă la concertul Arianei Grande susținut la Manchester. Faptul că Apple lucrează alături de Guvernul Marii Britanii nu este o surpriză, însă de aici putem deduce orientarea companiei din Cupertino față de problemele de securitate și confidențialitate, relatează Engadget.

Apple spune că nu are acces la conținutul de pe iPhone-urile utilizatorilor, însă poate totuși accesa conținut metadata care are legătură cu comunicațiile teroriștilor. Asta înseamnă că nu poate afla neapărat ce vorbesc aceștia, însă pot găsi locația de unde sunt trimise anumite mesaje sau de unde s-au efectuat și primit apeluri de voce. În Marea Britanie guvernul poate obliga companiile IT să alcătuiască baze de date cu aceste informații pentru a fi apoi folosite în caz că are loc o investigație.

Apple este recunoscută pentru procesul pe care l-a luptat împotriva FBI-ului acum un an, atunci când autoritățile americane au cerut companiei acces la iPhone-ul 5C folosit de ucigașul Syed Rizwan Farook, autorul crimelor din San Bernardino. Telefonul criptat a fost mărul discordiei (pun intended) în respectivul proces, iar Apple a refuzat deblocarea acestuia la cererea FBI-ului. Până la urmă, Biroul Federal de Investigații s-a lăsat păgubaș și a căutat alte căi să obțină acces la iPhone-ul în cauză.