Apple a cumpărat Shazam cu o avere, dar nu o vom afla curând

În orice caz, Shazam se pare că este suficient de relevant încât să fi atras atenția oficialilor Apple. La câteva zile după ce au apărut primele zvonuri legate de achiziția Shazam de către gigantul din Cupertino, investiția a fost confirmată printr-un comunicat oficial. Nu avem nici o idee despre valoarea exactă a investiției, dar probabil că a fost vorba de câteva sute de milioane de dolari. Cifra exactă va fi probabil comunicată la următoarea întâlnire a investitorilor și sunt șanse infime să nu ”scape” pe internet.

„Suntem foarte încântați că Shazam și echipa sa talentată se vor alătura Apple. Încă de la deschiderea App Store, Shazam a rămas în permanență în topul celor mai populare aplicații de iOS. Astăzi, este folosită de sute de milioane de oameni, pe diferite platforme. Apple Music și Shazam sunt o pereche naturală, împărtășind o pasiune pentru descoperirea muziicii și livrând experiențe muzicale grozave utilizatorilor. Avem niște proiecte incitante în plan și așteptăm cu interes combinarea cu Shazam după aprobarea înțelegerii de astăzi”, a declarat un purtător de cuvânt al Apple, citat de 9to5Mac.

O relație apropiată între Apple și Shazam a existat întotdeauna, serviciul de recunoaștere al melodiilor fiind integrat cu Siri. Până acum însă, nu a fost vorba de o investiție financiară sau o eventuală achiziție.