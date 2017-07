O nouă aplicație îți transpune casa în cel mai ”cool” clip al anilor `80

Efortul de câteva luni din spatele clipului pentru Take On Me de la A-Ha poate fi reprodus acum de o aplicație mobilă pentru iPhone în timp real.

Nu mai puțin de 16 săptămâni a durat realizarea clipului video pentru Take On Me. Videoclipul de mai jos a implicat editarea manuală a cadrelor cu scopul de a combina într-un mod cât se poate de realist cadre desenate cu creionul împreună cu scene și personaje reale. Impactul vizual a fost spectaculos, iar clipul a fost surprinzător de original și atractiv într-o perioadă în care prea puține formații s-ar fi înscris la un astfel de proiect laborios.

Deși clipul original împreună cu single-ul Take One Me au fost lansate în 1984, atât de specială a fost combinația dintre melodie și colajul de imagini desenate, încât a rămas proaspătă în mentalul colectiv. Acesta este și motivul pentru care clipul cu pricina a servit ca inspirație pentru o nouă aplicație de iOS creată de Trixi Studios. Progrămelul de realitate augmentativă nu este disponibil momentan publicului larg, dar din clipul de mai sus, ne putem forma o idee vizavi de modul în care funcționează.

În final, îți poți transpune casa într-un mod cât se poate de convingător în clipul melodiei Take On Me de la A-ha, iar asta este cel mai important. Deși este greu de spus la această oră când va ajunge publică aplicația celor de la Trixi Studios, important este că nu este deloc dificilă realizarea unui astfel de proiect. Programul a fost creat doar pentru iPhone și s-a utilizat Apple ARKit, framework-ul de realitate augmentativă lansată la WWDC 2017 pentru iOS 11.

ARKit este atât de prietenos și de eficient, încât un dezvoltator interesat de realitate augmentativă poate sări peste un număr important de pași ce erau obligatorii în trecut. Una peste alta, după lansarea versiunii finale de iOS 11 ne putem aștepta să vedem un număr important de aplicații pe aceeași rețetă.