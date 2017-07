Android O ne promite lucruri bune, dar vine și cu dezamăgiri

Android O este în plin proces de dezvoltare, iar acum aflăm ceva mai multe detalii despre funcțiile noului sistem de operare.

Echipa care se ocupă de dezvoltarea noii variante de Android a avut o sesiune AMA (Ask Me Anything) pe reddit, unde utilizatorii site-ului au avut ocazia să întrebe orice doreau să afle în legătură cu noul sistem. Dintre răspunsurile lor aflăm lucruri bune, dar și lucruri mai puțin bune.

Numele pentru sistemul de operare Android O este vehiculat de multă vreme ca fiind Oreo, însă dezvoltatorii au spus că nu s-a luat încă o decizie în această privință. Cu toate acestea, ar trebui să aflăm până la finalul verii dacă Android 8 este Android Oreo sau nu.

Cea mai mare dezamăgire legată de Android O este dispariția emoji-urilor clasice de la Google. Acestea sunt destul de populare, însă în cadrul procesului de dezvoltare s-a luat decizia ca zâmbăreții rotofei să fie înlocuiți. Dezvoltatorii motivează asta prin faptul că designul actual nu este atât de compatibil pe cât ar trebui cu planurile de adăugare de noi emoji, dar nici cu folosirea de stickere mai mari.

Android O ar trebui să vină și cu posibilitatea de aplicare de teme pentru telefoane, iar Alan Viverette spune că implementarea nu este problema, ci oferirea de teme de calitate este un impediment. Aspectele tehnice legate de asta ar trebui să fie rezolvate odată cu noul Android, dar încă nu a fost pus la punct un API care să descrie toate posibilitățile de aplicare a unor teme în sistem sau de verificare a aplicațiilor, astfel încât sistemul să știe dacă acestea sunt compatibile, arată slashgear.com.

Cea mai mare problemă a dezvoltatorilor a fost implementarea Project Treble, prin care Google vrea să facă Android mai rapid ca niciodată. Pe de altă parte, bateriile telefoanelor cu Android O vor beneficia de o autonomie mult mai bună.

Android O va aduce îmbunătățiri tehnice și pentru Android Wear. Limitele pentru rularea în fundal a aplicațiilor, controlul mai bun al notificărilor și alte câteva unelte pentru dezvoltatori vor spori durata de viață a dispozitivelor.

Așteptăm cu interes noul sistem de operare Android, iar probabil cel mai important aspect legat de acesta rămâne numele. Dacă vorbim de biscuiți sau nu, vom afla în curând.