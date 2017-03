Android O: Care sunt toate funcțiile noi ale sistemului de operare

Android O este disponibil ca preview pentru dezvoltatori momentan, astfel că aflăm câte ceva despre noutățile acestei versiuni.

Canalele de notificări sunt îmbunătățite, ca întotdeauna. Astfel, notificările de un anumit fel al unei aplicații, care poate nu te interesează, pot fi dezactivate, dar dacă primești și notificări importante de la aceeași aplicație, cum ar fi știri noi, acestea pot apărea în continuare pe telefon.

Funcțiile Doze și Doze on the Go sunt îmbunătățite cu ajutorul limitelor de background. Serviciile care funcționează în background, cum ar fi update-ul de locație pentru anumite aplicații, vor fi limitate drastic pentru a îmbunătăți durata de viață a bateriei.

Android O îți va permite să folosești o aplicație de autofill, care să îți completeze automat anumite câmpuri din formulare, inclusiv parole. Funcționalitatea va fi disponibilă ca API, astfel că dezvoltatorii de aplicații o vor putea integra în creațiile lor.

Multitasking-ul în split-screen nu mai este o noutate pentru Android, dar Google vrea să îmbunătățească asta, cu modul picture-in-picture. Acesta va fi disponibil atât pe telefoane, cât și pe tablete. Aplicațiile se vor putea pune singure în acest mod, iar utilizatorul va putea defini raportul de aspect al ferestrelor, scrie phonearena.com.

Aplicațiile vor primi mai multă libertate asupra fonturilor, astfel că stilul acestora va putea fi modificat cu ușurință de către dezvoltatori, pentru a integra un font unic în cadrul unor aplicații care să iasă în evidență.

Android O vine cu iconițe adaptabile care se integrează mai bine cu interfața telefonului. Aplicațiile vor avea iconițe mai consistente, iar sistemul de operare va putea să le afișeze pe toate într-o anumită formă folosind o anumită mască. De asemenea, vor exista și animații noi pentru interacțiunile cu iconițele.

Android O va oferi suport pentru DCI-P3, AdobeRGB și Pro Photo RGB. Aplicațiile vor putea transmite sistemului de operare că un profil de culori diferit trebuie folosit, astfel că acestea vor putea beneficia de gamutul bogat al display-ului în mod eficient.

De asemenea, noul sistem de operare va fi compatibil cu codecuri audio hi-fi disponibile prin Bluetooth. Unul dintre acestea este codecul LDAC de la Sony. De asemenea, va exista și o funcție Wi-Fi Aware, sau Neighbor Awareness Netorking, care va permite dispozitivelor să comunice între ele prin Wi-Fi, fără un punct de acces la internet.

Tastaturile de pe Android O vor oferi o navigare mai bună în cadrul interfeței. Google a creat noi modele predictible pentru navigarea în tastatură.

Un nou APOI nativ pentru Android O le va permite aplicațiilor să folosească stream-uri audio de calitate ridicată și cu latență scăzută.

Aplicațiile vor analiza conținutul web în WebView, folosind o tehnică de multiprocesare pentru a îmbunătăți securitatea și stabilitatea. Există și un API care se ocupă de erorile apărute în WebView.

Nu în ultimul rând, Android O vine cu suport pentru noi API-uri Java, iar acestea vor fi rulate de două ori mai rapid ca înainte.

Așadar, Android O pare să fie un salt consistent de la Android Nougat și nu rămâne decât să așteptăm și o variantă oficială a sistemului de operare, dar și o listă a telefoanelor care vor primi upgrade către această versiune.