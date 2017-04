ADATA SD600 este un SSD extern pregătit pentru trânte și viteze bune [PLAYTEST]

ADATA SD600 este un SSD portabil lansat pe piața noastră la jumătatea lunii trecute. Fiind mic și simpatic ca aspect, dar rapid și rezistent, am zis să-l luăm la teste, să vedem ce știe să facă.

Piața de SSD-uri (externe sau nu) e plină de modele de diverse forme și culori, cu diverse specificații și tehnologii. Modelul SD600 ne-a atras atenția pentru că, în specificațiile puse la dispoziție de producător, se lăuda cu viteze mari de transfer, cu rezistență la șocuri, dar și cu un design compact și atrăgător.

ADATA SD600 se recomandă drept un SSD pentru cei care au un stil de viață activ și e ușor de înțeles de ce. Cu dimensiuni compacte – 80 x 80 x 15.2 mm, dar și o greutare redusă (90 de grame), modelul SD600 este unul dintre cele mai ușoare și mai portabile SSD-uri externe pe care am pus mâna.

Înăuntru, taiwanezii de la ADATA se laudă că au băgat doar cele mai noi tehnologii, iar vitezele de scriere ar ajunge până la 430MB/S, iar cele de scriere până la 440MB/s. Sunt viteze foarte bune, având în vedere că modele nu cu mult mai ieftine promit performanțe considerabil mai mici.

Performanțele bune ale SSD-ului se datorează tehnologiei 3D TLC NAND Flash. Memoria 3D oferă viteze mai mari de scriere, are o densitate mai mare și e mai fiabilă decât cea 2D. Din păcate pentru cei care sperau la spații de stocare foarte mari nu există o soluție din această serie, ADATA SD600 fiind disponibil doar în versiuni de 256 și 512GB. Noi am testat modelul cu 256GB și vedeți mai jos impresiile noastre.

Păreri ADATA SD600

În cutia SD600 am găsit SSD-ul și un cablu USB 3.1, dar și manualul de utilizare. SSD-ul se simte foarte ușor în mână și este suficient de compact încât să poată fi purtat cu ușurință în buzunarul de la pantaloni sau în cel de la piept. Are o textură plăcută, cauciucată și un aspect industrial. Noi am avut la test modelul negru, simplu, dar există și o versiune cu elemente roșii și un aspect foarte agresiv.

Primul lucru pe care l-am făcut (pe riscul nostru) a fost să trântim micul gadget de pământ, scăpându-l de la o distanță de 1,5 metri, de trei ori. Apoi l-am băgat în laptop pentru a vedea dacă funcționează și nu au fost probleme. Cei de la ADATA au gândit SSD-ul ca pe unul care știe să se apere singur de neglijența utilizatorilor, iar acest lucru ne-a plăcut.

Instalarea se face pe principiul plug-and-play, nefiind nevoie de drivere speciale sau proceduri de instalare. Îl pui în portul USB al laptopului și apare imediat în My Computer. ADATA SD600 este compatibil și cu consolele PS4 și Xbox One și operațiunea de instalare decurge la fel de simplu, acesta fiind un alt plus.

Ne-am pus pe testat și am început cu un fișier video de 10GB. Acesta s-a copiat într-un minut și jumătate, în condițiile în care laptopul folosit de noi era echipat cu un HDD, nu cu un SSD. Rezultatul este unul foarte bun, mai ales dacă ești pe fugă și trebuie neapărat să iei cu tine un fișier mare și important.

Al doilea pas a constat într-un test sintetic. La fel ca și în cazul ADATA SV620 pe care l-am testat acum ceva timp, am folosit software-ul CrystalDiskMark. Dacă acela era un SSD poziționat pe segmentul de entry level și rezultatele nu au fost foarte apropiate de specificațiile scrise pe cutie, în cazul ADATA SD600 am fost surprinși.

Viteza de citire a ajuns la 431,9 MB/s, iar cea de scriere a fost de 423,3MB/s. Având în vedere că specificațiile oficiale dau valori cu nici 10MB/s mai mari, rezultatele mi s-au părut excepționale.

Viteza de citire e importantă pentru cei care vor să-l folosească pentru a viziona filme pe smart TV, filmele 4K necesitând medii de stocare rapide pentru a putea fi redate fără lag. Iar, pentru cei din mediul business, pe site-ul ADATA sunt disponibile o serie de programe utile.

ADATA SD600 oferă tot ce spune că oferă, iar asta arată că ADATA își respectă utilizatorii. Pachetul compact și rezistent în care este învelită tehnologia este un alt plus, iar prețul – 536 de lei pentru versiunea de 256GB – este și el unul bun.