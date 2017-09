ADATA D8000L, bateria externă cu lanternă și rezistentă la apă

ADATA D8000L e o baterie externă care ți-ar fi la îndemână nu doar atunci când ai nevoie să încarci telefonul.

Bateria se remarcă prin două caracteristici importante: rezistă la apă și praf, sub standardul IP54, și are un panou de LED-uri care îți pot servi atât ca lanternă, când ai nevoie, cât și ca lumină pentru portrete, dacă te apuci să faci poze. Mai are un mod stroboscopic, ca să aduci puțină veselie în cameră. De asemenea, bateria are și un suport de prindere, în caz că vrei să atârni lanterna undeva cât lucrezi.

Altfel, este o baterie externă așa cum te-ai aștepta. Are o capacitate de 8.000 mAh, patru LED-uri care-ți arată câtă energie mai are în ea, un buton Power prin care activezi bateria și lanterna, dar și schimbi între moduri, are două porturi USB normale și unul microUSB pentru încărcare.

Producătorul susține că poți încărca un iPhone de 2,6 ori și un Android de 2,9 ori. Unele telefoane cu Android beneficiază de fast charge, astfel ca se încarcă mai repede și asta face să fie mai mic consumul de curent de-a lungul perioadei de încărcare. iPhone are doar un mod mediocru de fast charge până pe la 80%, dar nu se compară cu ce oferă Samsung, Huawei sau alții.

Am folosit bateria atât cu iPhone, cât și cu Android (un Huawei P10 Plus). Cum n-am întâmpinat nicio problemă, nici la încărcarea ei, nici la încărcarea altor dispozitive, nu pot decât s-o recomand. Personal, o țin cu mine și când n-am nevoie neapărat, pentru că lanterna vine la îndemână în multe situații. Costă 140 de lei la eMag. Aici găsești varianta portocalie, iar aici găsești varianta din acest review.