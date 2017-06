Piața auto second-hand din România cunoaște creșteri ieșite din comun de la an la an. Românii nu prea mai cumpără mașini noi și se orientează din ce în ce mai des pe achiziția de autoturisme din afara țării. Însă acest proces este unul destul de complicat din punct de vedere legal și birocratic. Mai jos am alcătuit o listă care reprezintă actele necesare pentru înmatriculare auto 2017, de care vei avea nevoie pentru a-ți putea depune dosarul.

Înmatricularea propriu-zsiă a mașinii va avea loc la sediul Direcției Regionale de Permise Conducere și Înmatriculări Vehicule (DRPCIV) din județul tău. Însă, până să ajungi acolo, va trebui să obții câteva hârtii cu care îți vei completa dosarul de acte pentru înmatriculare auto.

Actele necesare pentru înmatriculare auto 2017: Primul pas

După ce aduci mașina din străinătate trebuie să mergi cu ea la Registrul Auto Român (RAR) pentru a-i obține Cartea de Identitate, Certificatul de Autenticitate și ITP-ul (Inspecția Tehnică Periodică). Pentru aceste lucruri trebuie să faci o programare telefonică sau online chiar pe site-ul instituției. După aceste demersuri în urma cărora vei obține trei dintre actele necesare înmatriculării, va trebui să tragi la imprimantă și să completezi două hârtii adiționale: fișa de înmatriculare auto și cererea de înmatriculare.

Actele necesare pentru înmatriculare auto 2017: Traduceri legalizate

Cum mașina ta nu este cumpărată din România, aceasta va avea un certificat de înmatriculare emis în țara ei de proveniență. În vederea înmatriculării la noi în țară va trebui să obții o traducere legalizată a documentului respectiv. Acest lucru se poate face la orice birou de Traduceri Legalizate din țară și nici nu te va costa foarte mult. În caz că și contractul tău de vânzare-cumpărare este tot în altă limbă va trebui să îl traduci și pe acesta.

După toate aceste demersuri va trebui să dai o fugă și până la primărie pentru a trece mașina pe numele tău. Pentru asta vei avea nevoie de următoarele:

Contractul de vânzare-cumpărare auto în original și copie Cartea de identitate a mașinii pe care ai primit-o de la RAR, și o copie a acesteia Actul tău de identitate în original și copie Fișa de înmatriculare auto în original și copie O cerere tip pe care o vei primi de la Primarie

După ce ai îndeplinit pașii de mai sus va trebui să obții și o poliță de asigurare obligatorie pentru noul tău autoturism, o asigurare RCA. Ea se poate încheia foarte ușor online iar prețul va fi de 300-400 de lei pentru șase luni. Odată ce ai scăpat de problema RCA-ului, va trebui să te asiguri că plătești și taxa pentru certificatul de înmatriculare auto. Ea costă 37 de lei și se poate plăti pe loc, la Direcția de Permise și Înmatriculări (DRPCIV).

Actele necesare pentru înmatriculare auto 2017: Dosarul complet

După ce ai parcurs toți pașii de mai sus, va trebui să mergi cu dosarul la DRPCIV și să îl depui. Înainte să faci asta, asigură-te că dosarul tău este complet: