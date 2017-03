Acest sistem pentru case inteligente te atenționează când se apropie un pericol

Acest sistem pentru case inteligente se folosește de algoritmi care pot prezice și atenționa locuitorii cu privire la posibilele dezastre iminente.

Mulțumită mecanismelor de învățare automată și inteligenței artificiale, dispozitivele devin tot mai performante și acest lucru se vede și la nivelul sistemelor pentru case inteligente. Acestea, fiind conectate la dispozitivele pe care le ai în casă și având la dispoziție o multitudine de senzori, casele în care ele sunt integrate devin tot mai inteligente.

Un astfel de sistem este creat de OneEvent Technologies și poartă numele OnePrevent. Acesta îți promite o funcționare impecabilă. Mulțumită motorului de analiză preventivă, el poate acționa asemenea premonițiilor din Final Destination, anunțându-te când se apropie un pericol iminent, conform Digital Trends.

Sistemul OnePrevent se folosește, de asemenea, de senzorii wireless care măsoară constant datele critice, precum mișcarea, fumul, apa, umiditatea, temperatura și lumina pentru a învăța ce este normal într-un anumit mediu, iar pe baza înregistrării continue a acestor date, sistemul poate prezice dezastrele înainte de a se produce. Iar locuitorii casei inteligente pot răspunde eficient la informațiile pe care le primesc.

Conform creatorilor, sistemul a fost capabil să anticipeze în mod corect incendii cu aproximativ 20 de minute înainte ca alarma de fum să alerteze locuitorii. În acest fel, OnePrevent îți oferă timp prețios să acționezi în cazul unei probleme sau defecțiuni.

Pentru că are la bază un mecanism de învățare automată, sistemul poate învăța în timp diferențele între gravitatea evenimentelor care pot avea loc și poate învăța diferența între arderea unei felii de pâine și posibilitatea unui incendiu. În plus, pentru că are la bază o multitudine de senzori care funcționează cu precizie, dispozitivul nu-ți va da o serie de alarme false, alertându-te când nu e cazul.

Invenția inteligentă vine la un preț de achiziționare de 299 de dolari, iar cu toate că poate nu este cea mai ieftină opțiune, sistemul pare să își merite banii, având în vedere că îți poate salva viața.