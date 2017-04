Această hartă a Europei îți prezintă cele mai importante picturi din fiecare țară

Despre hărți alternative ale Europei am mai scris de câteva ori, iar cea mai nouă „lucrare” de acest gen vine de pe Reddit, din secțiunea MapPorn, și îmbină lucrări de artă faimoase de pe întregul continent.

Unii oameni au prea mult timp la dispoziție, iar noi ar trebui să le mulțumim pentru asta, deoarece nu ne-am mai putea minuna la creații interesante (dar inutile) cum ar fi harta Europei compusă din picturi faimoase.

Majoritatea celor mai renumiți pictori ai lumii s-au născut în Europa, iar utilizatorul de Reddit care a creat această hartă a vrut să scoată acest lucru în evidență, potrivit Indy100.

La o singură privire pe harta creată de el, e imposibil să nu identifici instant câteva opere de artă extrem de importante. În România (că știm că asta vă interesează), pictura aleasă de creator este Car cu boi, realizată de Grigorescu.

Imaginea integrală a hărții o găsiți mai jos, și am inclus și denumirile fiecărui tablou (precum și câteva link-uri utile), în cazul în care vreți să aflați mai multe detalii despre opere.

Albania: Sfânta Maria cu Iisus în brațe, Onufri, secolul al XVI-lea.

Andorra: Decorarea absidei și a arcului de triumf – Bisercia Sant Miquel d’Engolasters, Maestrul de Santa Coloma d’Andorra, circa 1160.

Austria: Sărutul, Gustav Klimt, 1908.

Belarus: The Fiddler, Marc Chaggall, 1913.

Belgia: Fiul Omului, René Magritte, 1964.

Bosnia și Herțegovina: Peisaj montan, Karlo Mijić, 1924.

Bulgaria: Rachenitsa, Ivan Mrkvička, 1894.

Croația: Femeie romană cântând la lăută, Vjekoslav Karas, 1845-47.

Cipru: O lucrare de Stelois Votsis (1929-2012), dificil de indetificat. Alte lucrări sunt disponibile aici.

Cehia: Băutorul de absint, Viktor Oliva, 1901.

Danemarca: Mica Sirenă, Edvard Eriksen, 1913.

Estonia: Nud parțial în fustă cu dungi, Adamson-Eric.

Elveția: The Walking Man, Alberto Giacometti, 1960.

Finlanda: Îngerul rănit, Hugo Simerg, 1903.

Franța: Imprese, Răsărit de soare, Claude Monet, 1872.

Germania: Wanderer Above the Sea of Fog, Caspar David Friedrich, 1818.

Grecia: Venus din Milo, Alexandros of Antioch, 130-100 ÎEN.

Islanda: Pingvellir, Pórarinn B. Porláksson Pingvellir, 1900.

Irlanda: Three Studies of Lucian Freud, Francis Bacon, 1969.

Italia: Mona Lisa, Leonardo Da Vinci, 1503-06.

Letonia: După biserică, Janis Rozentals, 1894.

Lituania: Povestea regilor, Mikalojus Konstantinas Čiurlionis, 1909.

Luxembourg: Stretch of the Moselle at Greiveldange with Stadtbredimus, Nico Klopp, 1930.

Macedonia: Scenă din Paris Psalter, secolul al 10-lea.

Moldova: Fetele din Ciadar Lunga, Mihail Grecu, 1960.

Monaco: Ranieri I, necunoscut (a domnit între anii 1267-1314).

Malta: Our Lady of Philermos.

Norvegia: Țipătul, Edvard Munch, 1893.q

Olanda: Fata cu un cercel din perlă, Johannes Vermeer, 1656.

Polonia: Rejtan sau căderea Poloniei, Jan Matjko, 1866.

Portugalia: Le Fado, José Malhoa, 1910.

România: Car Cu Boi, Nicolae Grigorescu, 1899.

Rusia: Toamna aurie, Isaac Levitan, 1895.

Serbia: The Wounded Montenegrin, Paja Jovanović, 1882.

Slovacia: Lucrare de Albin Brunovsky, 1935-1997.

Slovenia: Primăvară, Ivan Grohar, 1903.

Spania: Guernica, Pablo Picasso, 1937.

Suedia: Mic dejun sub mesteacăn, Carl Larsson, 1895.

Turcia: Antrenorul de țestoase, Osman Hamdi Bey, 1906-7

Ucraina: Reply of the Zaporozhian Cossacks, Ilya Repin, 1880-1891.

Ungaria: Bătrânul pescar, Tivadar Csontváry Kosztka, 1902.

UK (Marea Britanie): Ultima bătălie a luptătorului temerar, Joseph Mallord William Turner, 1838

Vatican: Crearea lui Adam, Michelangelo, 1508-1512.