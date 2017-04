Această colecție rară de fotografii din Al Doilea Război Mondial conferă un nou suflu vremurilor trecute

Această colecție rară de fotografii color din Al Doilea Război Mondial aruncă o nouă lumină asupra evenimentelor care s-au derulat în această perioadă.

O carte publicată de Imperial War Museum include o colecție rară de imagini din Al Doilea Război Mondial, iar unele dintre acestea nu au văzut lumina zilei timp de 70 de ani. De la Mustangul P-51D la tancurile și aeronavele specifice vremii, aceste fotografii reușesc să redea cu destul de multă precizie atmosfera din timpul războiului. Deși acesta a fost resimțit diferit de fiecare stat în parte, dar și în interiorul aceleiași națiuni, imaginea generală s-a reflectat de-a lungul fiecărui continent.

În timpul războiului, Ministerul Informațiilor, din Marea Britanie, a decis ce poze vor fi făcute publice, fiind date spre tipărire. Deși majoritatea fotografiilor realizate în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial erau realizate alb-negru, între anii 1942 și 1945, fotografii britanici au compus o colecție impresionantă de 3.000 de imagini color, potrivit Gizmodo. Cele care au supraviețuit au devenit parte a arhivelor IWM în 1949. Astfel, toate fotografiile atașate la acest articol au fost extrase din colecția The Second World War in Colour.

Foarte puțini dintre cei care au prins perioada războiului ne mai pot reda, prin viu grai, senzația inedită a evenimentelor din această perioadă, iar faptul că majoritatea fotografiilor sunt alb-negru are efectul nefericit de a face ca războiul să pară dintr-o eră mai îndepărtată decât e de fapt. Din acest motiv, conflictul capătă o calitate din afara acestei lumi, când de fapt este unul care s-a petrecut destul de recent.

Deși imaginile alb-negru au specificul lor, ele imprimă lucrurilor un aspect mai puțin realist. Însă colecția de imagini color care este surprinsă în această carte ne permite să călătorim în timp și să experimentăm pe propria piele lucrurile așa cum au fost, deși multe dintre imagini au fost planificate și realizate în scopuri propagandistice.

Ineditul atmosferei este surprins, așadar, în culorile aprinse ale materialelor, în cerul de un albastru intens și în fețele atinse de soare, iar autorul volumului de imagini, pe nume Ian Carter, ne expune acest lucru în cuvinte: „Fotografia în alb și negru ridică o barieră între subiect și observator, iar fotografia color redă claritatea care lipsea și impactul. De vreme ce cel mai distructiv război din istorie se estompează treptat din memoria colectivă, devin tot mai importante încercările de a readuce Al Doilea Război Mondial la viață”.