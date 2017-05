Această colecție impresionantă de imagini surprinde natura într-o nouă lumină

Abilitatea unui fotograf experimentat poate fi sesizată prin intermediul capacității de a surprinde dintr-un nou unghi complexitatea unui colț de lume.

Fiecare imagine creativă iese în evidență între multitudinea de capturi obișnuite pe baza unui fapt simplu: a fost realizată la momentul potrivit și reușește să ilustreze dintr-o nouă perspectivă un colț de lume. O fotografie reușește să marcheze observatorul nu doar pentru că îi aduce în față ceva ce nu a văzut până acum, ci pentru că reușește să transmită prin intermediul creației o trăire care îl afectează pe observator într-un anumit mod.

Fotografia poate surprinde o frântură din viața marină, un apus spectaculos pe plajă, conglomeratul de pinguini din Antarctica sau saltul unui delfin într-o mare agitată. Indiferent de colțul de lume surprins, aceste capturi reușesc să captiveze într-o anumită măsură observatorul. Din acest motiv, nu trebuie să fii cel mai experimentat fotograf din lume pentru a realiza cele mai impresionante colecții de fotografii, ci, câteodată, cu puțin noroc, trebuie să te afli în momentul potrivit la locul potrivit și să nu eziți să apeși butonul magic al aparatului de fotografiat.

În galeria de fotografii pe care am atașat-o la acest articol am inclus 20 de imagini inedite (inspirate de colecția pusă cap la cap de Bright Side), iar fiecare dintre acestea te ia pe nepregătite și îți aduce în față un colț diferit al lumii naturale. În plus, aceste poze neobișnuite nu sunt alterate de fotograf, ci natura este prezentată în lumina ei firească. Probabil că singurele abilități pe care creatorii acestor cadre ar trebui să le aibă sunt răbdarea, un stop de inspirație și bunele cunoștințe de utilizare a unui aparat de fotografiat.

Această colecție impresionantă de imagini ne arată că un plus de imaginație poate compensa lipsa unor abilități de editare a fotografiilor. Deși cu ajutorul unui program de editare ai acces la instrumentele necesare pentru a oferi un nou suflu lumii capturate în creațiile tale, un moment bine ales poate transmite de unul singur, fără ajutor, o anumită trăire sau atmosferă.