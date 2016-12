Ce știe orice site de pe Internet despre tine și cum poți bloca accesul la date

Chiar dacă nu ne gândim prea mult la asta, site-urile de pe Internet pe care le accesăm zilnic află o mulțime de lucruri despre noi, fără să putem face ceva în privința asta.

Webkay este site-ul care îți face o demonstrație live cu privire la toate datele pe care un site le poate afla despre tine. Un website preia toate informațiile de mai jos din browser, fără să îți ceară, personal, permisiunea. Dacă rulezi testul acesta, vei observa că unele informații nu sunt extrem de precise, cum ar fi localizarea ta pe o hartă.

Locația este aflată folosind API-ul Geolocation de la Google, ce este destul de precis, însă nu se compară cu un GPS. Dacă rulezi site-ul de pe mobil, vei putea observa că precizia poate fi de până la 50 de kilometri. Am accesat site-ul așa și am descoperit că locația era diferită cu vreo 2 kilometri. Pe laptop, printr-o conexiune cu fir, precizia este de aproximativ 100 de metri și ți se oferă și adresa aproximativă.

Site-urile mai știu că am Windows 10, că rulez varianta Chrome 55.0.2883.87 și că am cinci extensii active în browser. La capitolul hardware, lucrurile stau puțin mai prost pentru un site, acesta știind însă că laptop-ul meu are o rezoluție de 1366 x 768 pixeli și că are o placă video integrată.

Site-urile știu de pe ce pagină de internet ajungi pe pagina lor, dar pot afla și viteza ta de download. De asemenea, Webkay îmi arată că sunt logat pe conturile de Facebook, Google și Reddit.

Webkay te avertizează că prin intermediul conturilor de Facebook și Google, îți poate fi aflată identitatea.

În cazul în care accesezi site-ul de pe un smartphone care are senzor de giroscop, site-urle pot prelua date și de la acesta, aflând ce orientare în spațiu are dispozitivul tău.

Cum blochezi site-urile de pe Internet care vor acces la date.

Cea mai recomandată extensie pentru a bloca accesul la astfel de date este NoScript, care poate fi descărcată de aici, fiind dedicată pentru Mozilla Firefox. Dacă vrei ca site-urile să nu afle locația și IP-ul tău, poți folosi un proxy, precum cel de aici. Accesul la datele despre conexiune poate fi blocat fie prin metodele anterioare, fie prin folosirea Tor, ce poate fi descărcat de aici.