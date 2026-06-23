Test de logică. Ce număr lipsește din șirul 2, 5, 11, 23? Ai 10 secunde la dispoziție
Exercițiile de logică și secvențele numerice continuă să atragă atenția celor care își doresc să își testeze rapiditatea în gândire și capacitatea de a identifica modele ascunse. Deși la prima vedere par simple, astfel de provocări îi determină pe participanți să privească dincolo de calculele evidente și să descopere regula care stă la baza șirului de numere. Una dintre ghicitorile care le dă bătăi de cap multor persoane pornește de la secvența 2, 5, 11, 23 și cere identificarea următorului număr.
De ce această ghicitoare îi încurcă pe mulți
La o primă analiză, șirul numeric poate părea ușor de completat. Totuși, mulți oameni aleg răspunsuri greșite deoarece încearcă să găsească o regulă simplă de adunare sau de înmulțire.
Acest tip de exercițiu îi obligă pe participanți să urmărească mai atent relația dintre numere și să identifice modelul exact după care evoluează secvența. Tocmai acest detaliu transformă provocarea într-un test de atenție și logică.
Potrivit descrierii exercițiului, puține persoane reușesc să găsească răspunsul corect din prima încercare. Deși nu necesită formule complicate, rezolvarea cere observarea unui tipar matematic precis.
În plus, astfel de ghicitori sunt considerate utile pentru menținerea minții active și pentru exersarea proceselor de calcul mental.
Care este regula din spatele șirului de numere
Pentru a descoperi numărul lipsă, trebuie observată transformarea fiecărui element din șir în următorul.
Modelul folosit este următorul:
2 × 2 + 1 = 5
5 × 2 + 1 = 11
11 × 2 + 1 = 23
Odată identificată regula, continuarea devine simplă.
Aplicând aceeași operație ultimului număr din secvență, rezultă:
23 × 2 + 1 = 47
Prin urmare, răspunsul corect este 47.
Deși mecanismul este relativ simplu după ce este descoperit, mulți participanți nu îl observă imediat și caută explicații mai complicate decât este necesar.
Alte exerciții care îți pot testa logica
Pe lângă această provocare, există și alte probleme matematice de bază care pot contribui la antrenarea gândirii și a capacității de rezolvare rapidă a exercițiilor.
Un exemplu este problema:
„Un număr plus pătratul său este 30. Care este numărul?”
Răspunsul este 5, deoarece:
5² + 5 = 25 + 5 = 30.
O altă provocare este:
„Dacă 2x + 3 = 11, care este valoarea lui x?”
Răspunsul corect este 4.
În cazul exercițiului:
„Un fermier are găini și vaci. În total sunt 30 de capete și 100 de picioare. Câte găini și câte vaci sunt?”
Soluția este: 20 de găini și 10 vaci.
Tot în seria exercițiilor de logică și matematică apare și întrebarea:
„Dacă perimetrul unui cerc este de 31,4, care este raza sa?”
Răspunsul este 5, deoarece:
31,4 = 2 × 3,14 × r.
Cum ajută astfel de provocări mentale
Exercițiile bazate pe numere și logică sunt prezentate ca o metodă prin care mintea poate rămâne activă și implicată în rezolvarea unor sarcini care necesită atenție și concentrare.
Probleme precum identificarea unui model numeric, rezolvarea unor ecuații simple sau calcularea unor valori geometrice îi determină pe participanți să utilizeze operații matematice de bază și să urmărească relațiile dintre diferite elemente.
Printre exemplele prezentate se mai numără și următoarele întrebări:
„Un număr împărțit la 2 și apoi adunat la 10 dă 15. Care este numărul?”
Răspuns: 10.
„Dacă aria unui dreptunghi este de 48 și una dintre laturile sale măsoară 6, ce lungime are cealaltă?”
Răspuns: 8.
„Ce număr, înmulțit cu 4 și scăzut din 8, dă 24?”
Răspuns: 8.
„Dacă dublul unui număr minus 4 este egal cu 10, care este numărul respectiv?”
Răspuns: 7.
„O mașină parcurge 150 km în 3 ore. Care este viteza sa medie?”
Răspuns: 50 km/h.
„Dacă volumul unui cub este de 125, care este lungimea fiecărei muchii?”
Răspuns: 5.
Astfel de provocări matematice sunt considerate o modalitate de a menține activitatea mentală și de a exersa calculele de bază. În cazul șirului 2, 5, 11, 23, secretul constă în observarea regulii ascunse, iar răspunsul corect este 47.