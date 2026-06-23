Test de logică. Ce număr lipsește din șirul 2, 5, 11, 23? Ai 10 secunde la dispoziție

Exercițiile de logică și secvențele numerice continuă să atragă atenția celor care își doresc să își testeze rapiditatea în gândire și capacitatea de a identifica modele ascunse. Deși la prima vedere par simple, astfel de provocări îi determină pe participanți să privească dincolo de calculele evidente și să descopere regula care stă la baza șirului de numere. Una dintre ghicitorile care le dă bătăi de cap multor persoane pornește de la secvența 2, 5, 11, 23 și cere identificarea următorului număr.

De ce această ghicitoare îi încurcă pe mulți

La o primă analiză, șirul numeric poate părea ușor de completat. Totuși, mulți oameni aleg răspunsuri greșite deoarece încearcă să găsească o regulă simplă de adunare sau de înmulțire.