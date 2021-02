Zannidache dă lovitura pe youtube. Câți bani câștigă acum, după succesul de la Survivor

După apariția sa la „Survivor România” notorietatea lui Zanni a crescut, dar în aceeași măsură și veniturile i s-au mărit considerabil. Cât a ajuns să câștige artistul într-o lună din youtube?

Zanni este concurentul de la Survivor cu cea mai rapidă creștere pe Youtube. Contul artistului a obținut noi urmăritori în ultimele două luni, de când a intrat în emisiunea Survivor. Astfel că, abonații tot mai mulți și implicit vizualizările îi aduc deja beneficii financiare consistente.

Contul de Youtube al lui Zanni conține 28 de video-uri și avea de curând un total de 46.200 de abonați și 1,8 milioane de vizualizări. Artistul deține contul de YouTube încă din anul 2013, însă până de curând nu era prea cunoscut. Mai mult de jumătate dintre abonații de acum i-a obținut în ultima lună de zile, când a făcut și peste 1 milion de vizualizări.

Conform informațiilor obținute de pe platforma socialblade.com, în decembrie 2020, Zanni a avut 5.700 de noi abonați, în ianuarie, după ce a venit la Survivor, a crescut la 18.500, iar numărul acestora este în continua creștere. La un astfel de număr de abonați, artistul ar câștiga circa 2.500-3.000 de euro pe lună, bani încasați din youtube, scrie wowbiz.ro.

Spre surprinderea tuturor contul de youtube al lui Culiță Sterp a scăzut în ultima luna. De la un număr de 28.000 de noi abonați pe care îi avea în luna decembrie, a ajuns la 18.000 de noi abonați o lună mai târziu.

Pe de cealalta parte, artistul Jador a crescut și el la numărul de subscriberi în prima lună a acestui an, cu un număr de 9.000 de abonați noi, fața de luna precedentă. Spre deosebire de acești artisți, Zanni nu era atât de cunoscut pâna la apariția sa la Survivor, unde efectiv a cucerit publicul și a adunat o comunitate impresionanta de fani.

Viața lui Zannidache nu a fost deloc ușoară. Zanni a avut noroc atunci când Alex Velea l-a luat sub aripa lui, recunoscând în el un potențial talent.

Pe tânărul Zanni, părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia. Zannidache a crescut în condiții greu de imaginat. Tânărul a povestit la un moment dat prin ce a trecut în perioada copilăriei sale.

„Am stat într-un centru de copii până la 6 ani, un centru în care făceam foamea și eram dresați doar cu bătaia. Cât am stat acolo nu am știut ce este timpul, spațiul, copilăria, nici măcar diferența dintre fete și băieți. Noaptea făceam pe mine ca să îmi fie cald, iar dimineața îmi rupeau picioarele, de pedeapsă. Într-o zi am fost adoptat de o organizație de copii, unde eram în case cu mame, angajate să aibă rolul de mamă pentru un număr de copii. Aici am cunoscut și alte sentimente și emoții trăite la orfelinat”, a povestit Zannidache, potrivit Kanal D.