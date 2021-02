Ce a spus Alex Velea despre Zannidache la Survivor. Reacția tranșantă nu lasă loc de interpretări

Alex Velea, cel care l-a descoperit pe Zanni, iese în apărarea acestuia la Survivor România 2021. De altfel, cei doi artiști colaborează pe plan profesional, iar Alex Velea îl consideră și un prieten. Pe contul de Instagram, Alex Velea a postat un mesaj, clarificând ieșirea nervoasă a lui Zanni, în scandalul cu Elena Marin.

Amintim că scandalul dintre cei doi Faimoși a luat amploare în momentul când Zanni a fost acuzat de Elena Marin că i-ar fi furat mâncarea. În consecință, Alex Velea spune că Zanni a fost acuzat pe nedrept, Faimosul fiind o persoană cinstită. Cu toate acestea, el nu s-a arătat de acord cu felul în care Faimosul a reacționat, însă crede cu tărie că până la urmă își va cere scuze pentru cele spuse.

Amintim că scandalul dintre Zanni și Elena Marin a luat proporții, cei doi concurenți aruncându-și cuvinte grele:

„După o discutie cu cineva a venit la mine convinsa ca eu i-am furat mancarea. Eram la foc, nu am mai dormit de nervi, și am simtit sa o jignesc si eu inapoi si m-am abtinut.

S-a intamplat a doua oara sa i se fure portia, eu am facut un pas spre ea, am vorbit si ne-am impacat. Dupa o zi sau duoua i s-a furat iar ceva si eu eram putin mai departe si ea m-a tras pe mine de ureche in privire si atat a fost. Nu cred că aici este un loc in care sa fiu elegant. Am crezut ca nu o sa ma cert cu nimeni, nu exista menajare. Când m-a tras a doua oara pe mine de ureche mi s-a rupt filmul si asta sunt. Nu o sa o las pe Elena Marin sa imi spuna asa ceva si nici nu pot sa am o conversatie cu Elena Marin. A indraznit sa imi spuna „caministule”. Daca ma faci caminist, eu imi asum ca am stat la camin si iti demonstrez eu.

Cand ajung acasa o sa imi cer scuze, o sa fiu calm, toata lumea stie ca sunt foarte calm. Nu imi place de multi de aici, dar asta este. Nu a injurat-o nimeni cum spune ea. Morosanu m-a amenintat cu bataia, mi-au mai spus si altii. Femeile cauta sa deschida o usita de fiecare data sa se afirme. Caut si eu sa ma afirm, dar nu planga, eu pot sa ma afirm si cand tac”, a declarat Zanni de la Survivor România 2021.