Viorica Dăncilă rupe tăcerea despre operațiile estetice. Ce și-a făcut la față, de fapt

Viorica Dăncilă a atins recent un subiect mult discutat pe vremea în care era în prim-plan. Ce a spus fostul premier al României despre operațiile estetice? Și-a făcut sau nu modificări la nivelul feței de-a lungul timpului?

Viorica Dăncilă a fost pusă față-n față cu cele mai mari curiozități ale românilor. Aceasta a dispărut pentru o vreme din peisaj, după ce a pierdut ambele titluri care au făcut-o una dintre cele mai contrversate persoane din politică, iar acum revine să-și contureze imaginea. Recenta ediția a emisiunii moderate de Denise Rifai a fost o încântare pentru unii careparcă au și uitat-o în timpul acesta. Invitata surpriză a show-ului a fost nimeni alta decât Viorica Dăncilă.

Numele ei a fost pe toate buzele, cu ajutorul vorbelor sale s-au creat materiale întregi de stand-up comedy, iar însuși personajul său a fost interepretat de mai mulți comedianți de-a lungul timpului, unii novice în ale actoriei și strict pe rețelele de socializare, iar alții au făcut-o la nivel înalt, direct pe scena de la iUmor. Denise Rifan a dus-o pe invitata sa în zona de frumusețe. După întrebări care mai de care mai picante, a introdus-o într-o zonă preferată femeilor – îngrijirea. Pentru a clarifica toate zvonurile cum că ar fi trecut de câteva ori pragul cabinetului estetician, Viorica Dăncilă a mărturisit care e ritualul său de frumusețe.

„Merg la cosmetică, pentru o femeie este important să aibă grijă de ten, să aibă grijă să-ți facă un tratament. Fac sport în același timp. E important să facem mișcare. Nu am intervenții estetice, dar nu sunt împotriva lor. Consider că atunci când este nevoie, și o femeie își dorește acest lucru, o poate face astfel încât să fie mulțumită de modul în care arată. Dacă eu nu am făcut asta nu înseamnă că o femeie, atunci când își dorește să facă acest lucru, le face. Totul intră în logica celor spuse de până acum. S-a venit și cu multe lucruri care nu au niciun fel de legătură cu realitate. Da, am purtat gene false, au fost evenimente la care am purtat, au fost evenimente la care a trebuit, într-un fel, să arăt cât mai bine și atunci este normal, am vrut să merg să mă machieze cineva, să-mi aranjeze părul, astfel încât să arăt cât mai bine. Cred cu tărie că nu este exclus ca pe viitor să mergi la un tratament, dacă este absolut necesar. Deocamdată eu am considerat că nu este necesar!”

Viorica Dăncilă