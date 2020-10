De ce a gafat Viorica Dăncilă cât a fost la putere. Te bușește râsul dacă auzi explicația ei puerilă

Viorica Dăncilă, a devenit peste noapte, celebră, datorită funcției de Premier al Româniai. Dar și pentru gafele monumentale pe care le-a făcut de-a lungul timpului. La ultima ediție a emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, fostul premier a răspuns moderatoarei la întrebările încomode.

Viorica Dăncilă, pe lângă faptul că a fost prima femeie Premier al României, a ieșit în evidență prin multele gafe, atât gramaticale, cât și de protocol. Multe dintre acestea făcute în public, sau la microfon, nu au făcut decât să o pună într-o lumină foarte proastă. Invitată în cadrul emisiunii ”40 de întrebări cu Denise Rifai”, la Kanal D, fostul premier a fost obligată de regula jocului, să răspundă și la întrebările incomode. Printre acestea s-au numărat și cele legate de gafele gramaticale.

La întrebarea ”Ce părere aveți despre imaginea care vi s-a creat?”, Viorica Dăncilă a răspuns:

”Sunt un om care a terminat o facultate, care a luptat pentru fiecare treaptă pe care a urcat atât din punct de vedere politic, cât și al carierei. Sunt un om care într-adevăr sub influența presiunii, a oboselii, a stresului, a făcut greșeli de exprimare. Dar și un jucător abil, sub presiune, face greșeli. Vedem acum că sunt mulți lideri politici care greșesc, sunt lideri care aduc în limba română cuvinte noi, dar nimeni nu-i taxează așa cum am fost eu.

Aici am văzut puterea presei! Când vrea să-ți creioneze o imagine, o face cu mare succes. O greșeală a mea a fost preluată si ținută în prim plan foarte mult timp. Vedem că și cei care sunt acum la guvernare, liderii politici, greșesc, dar acest lucru de multe ori este acum trecut în derizoriu. A greși este omenesc. Am făcut aceste greșeli, dar nu am greșit niciodată în deciziile pe care le-am luat pentru țară și pentru oameni. Modul în care m-au zugrăvit nu este conform cu realitatea și sper ca în timp, cetățenii să se convingă de acest lucru”, a răspuns Viorica Dăncilă la întrebarea legată de greșelile gramaticale.