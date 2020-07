Viorel Cataramă, decizie surpriză. Candidează pentru Primăria Capitalei

Viorel Cataramă, cel mai bogat candidat la funcția de președinte al României, la alegerile prezidențiale 2019, din partea Dreptei Liberale, a anunțat că va fi competitor la funcția de primar general al Bucureștiului, fiind susținut de Mișcarea Patrioților Români.

Viorel Cataramă va candida la funcţia de primar general al Capitalei

Perioada electorală aferentă alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale programate în data de 27 septembrie 2020 începe miercuri(29 iulie), când toate partidele care doresc să se înscrie în competiție, precum și candidații independenți, își pot înregistra mandatarii financiari, deschide și declara conturile la AEP.

La începutul lunii iulie, Senatul și Camera Deputaților au adoptat legea care prevede organizarea alegerilor locale pe 27 septembrie.

Alegerile locale ar fi trebuit să se desfășoare în luna iunie, fiind amânate din cauza pandemiei de COVID-19.

Alegeri locale 2020

2 august – constituirea Biroului Electoral Central;

7 – 11 august: perioada de înregistrare a alianţelor electorale;

7 – 18 august – perioda de depunere a candidaturilor;

8 august – constituirea birourilor electorale de circumscripţie;

24 august – rămânerea definitivă a candidaturilor;

22 septembrie – tipărirea buletinelor de vot;

22 septembrie – desemnarea preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare şi a locţiitorilor acestora, prin tragere la sorţi computerizată;

26 septembrie, ora 7:00 – încheierea campaniei electorale;

27 septembrie, ora 7:00 – începerea votării;

27 septembrie, ora 21:00 – încheierea votării

Omul de afaceri a anunțat printr-un mesaj pe Facebook faptul că vrea să se înscrie în cursa electorală pentru Primăria Capitalei: „CANDIDEZ LA FUNCȚIA DE PRIMAR GENERAL LA BUCUREȘTI, SUSȚINUT DE MIȘCAREA PATRIOȚILOR ROMANI (MPR).

M-am născut, am învățat și am muncit in Romania. În prezent am o situație materială și o poziție socială solide, fără grija zilei de mâine. Mulţi dintre prietenii și cunoscuții mei mă întreabă de ce nu-mi trăiesc viata liniștit și fericit alături de cei dragi? Sunt întrebări egoiste! Cu toții suntem datori, la un moment dat să facem ceva pentru comunitate, pentru țara noastră, atât cât putem!

În acest an suntem în faţa unei provocări extreme: suspendarea, fără un motiv temeinic, a drepturilor și libertăților fundamentale și instaurarea dictaturii politico-medicale. Sunt singurul politician din Romania, care din martie militez pentru imunizarea de grup, ca armă de luptă eficientă împotriva noului corona-virus. Asta înseamnă o viata normală, cu toate libertățile garantate. Si, evident, cu sfaturi înțelepte către populație privind igiena, distanțarea fizica și masca de protecție, nimic însă obligatoriu”, a scris Cataramă.