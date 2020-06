Viorel Cataramă a adus oameni în Piața Victoriei pentru a protesta față de măsurile de restricție. Ce au făcut toți după eveniment

Viorel Cataramă a condus protestele față de măsurile de restricție. Sute de persoane s-au adunat în fața Guvernului pentru a cere încetarea stării de urgență – alături cu credința că nu există și nici nu a existat coronavirus.

Sute de oameni aduși de Viorel Cataramă în Piața Victoriei să protesteze față de restricțiile din cauza pandemiei de coronavirus și-au spus nemulțuirea în privința măsurilor împotriva virusului care nu există, susțin ei. Cunoscutul afacerist vrea să-și înființeze propriul partid – Partidul Mișcarea Patrioților Români. Acesta a început cu o inițiativă în care să își demonstreze calitatea de dirijor al unei mulțumi, așa că și-a luat oamenii cu aceeași credințe ca el și i-a adus în Piața Victoriei pentru un protest.

Realitatea a arătat că cel puțin 150 de persoane neagă existența coronavirusului în lume, nemaipunând la socoteală un alt procent destul de mare din cei din toată România care slujesc aceeași perspectivă. Ceea ce a surprins a fost faptul că la finalul protestului de negare a pandemiei, mulți din cei aflați în grupul din piață și-au pus măștile de protecție după ce au ajuns în spatele clădirii Guvernului, conform g4media.ro.

„Astazi in Piata Victoriei se naste MISCAREA PATRIOTILOR ROMANI, o forta care lupta pentru SUVERANITATEA Romaniei si care se bazeaza pe sprijinul patriotilor, a celor curajosi, dispusi chiar sa-si dea viata pentru binele patriei lor! (…) Cerem Guvernului si Parlamentului sa nu mai prelungeasca starea de alerta, sa le redea romanilor libertatile si dreptul la o viata normala! Si, condamnam actiunile fortelor progresiste de instaurare a unor regimuri de factura neo-marxiste, de desfiintare a Politiei, actiuni sustinute in mod inconstient in primul rand de Partidul Democrat din SUA”

Manifestul postat de Cataramă pe Facebook