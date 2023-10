Victor Slav, despre despărţirea de iubita lui, Selina. Cât de adevărate sunt zvonurile: ”Ne-am pus ordine în gânduri” EXCLUSIV VIDEO

Victor Slav a dispărut de ceva vreme din lumina reflectoarelor, el concentrându-se asupra celor două business-uri și a vieții de familie. În interviul exclusiv pentru Playtech Știri, fostul prezentator TV a recunoscut că relația cu Selina a avut o pauză, dar că în prezent lucrurile funcționează bine, ei fiind și asociați la magazinul online de parfumuri.

Se străduiește să fie cât mai mult timp prezent în viața Sofiei, acum elevă în clasa întâi. Victor ne-a vorbit și despre relația cu Bianca Drăgușanu, mama fiicei sale, comunicarea dintre ei limitându-se la Sofia și tot ce are legătură cu ea.

Victor Slav și Bianca Drăgușanu sunt părinți responsabili, care, după despărțire, au pus copilul pe primul plan.

Merg separat în vacanțe cu Sofia, care astfel de bucură de mai multe escapade. Nu se pune problema de o plecare în trei, lucrurile funcționând foarte bine așa. Iată ce ne-a declarat, în exclusivitate, într-un interviu acordat recent.

Playtech Știri: Cum este viața de antreprenor?

Victor Slav: Am ales acest drum, nu este simplu, suntem în continuă dezvoltare și mereu căutăm lucruri noi și pentru că sunt oarecum la început, mereu am lucruri de învățat și asta încerc să fac în tot acest timp, timp în care spui că nu am mai fost prezent la evenimentele mondene.