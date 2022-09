Câți bani a cheltuit Bianca Drăgușanu cu petrecerea aniversară a fetei sale. Victor Slav a lipsit de la ziua Sofiei EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu i-a făcut petrecere mare fiicei sale, cu aproximativ 60 de invitați, la o vilă din Snagov și a ținut să-I îndeplinească Sofiei toate dorințele. Vedeta a închiriat până și bărci pentru invitați, iar petrecerea s-a desfășurat conforma așteptărilor, animatorii aduși făcând copiii să se distreze foarte tare. Pentru aceste cheltuieli, precum și pentru cadourile luate, vedeta a scos din buzunar o sumă semnificativ, în jur de 5000 de euro. Victor Slav, deși invitat, a lipsit de la aniversarea fiicei sale.

Bianca Drăgușanu recunoaște de fiecare dată când are ocazia că fiica sa este prioritatea ei numărul unu, și tot ce face, o face în primul rând cu gândul la Sofia. Recent, micuța a împlinit șase ani, iar vedeta nu s-a uitat la bani, când a venit vorba să-i facă acesteia o petrecere cu toate ingredientele: animatori, bărci pentru invitații care au dorit să se plimbe pe lacul Snagov, gustări alese.

În ceea ce privește cadourile, fosta asistentă tv ne-a mărturisit că fiica sa a primit tot ce și-a dorit, inclusiv haine și jucării, păpușile Barbi fiind în prezent preferatele sale.

Bianca a refuzat însă să facă orice fel de comentariu pe marginea absenței de la petrecere a lui Victor Slav, tatăl fetiței. De dragul fiicei lor, cei doi foști soți se înțeleg bine, iar blondina evită să spună ceva urât la adresa acestuia, chiar dacă ea a suportat toate cheltuielile.

Bianca și Victor Slav au fost împreună, la deschiderea anului școlar, când Sofia a devenit elevă în clasa pregătitoare și tot împreună, în urmă cu ceva timp, au trecut cu bine peste operația de polipi pe care aceasta a avut-o.

Altfel, Bianca nu ne-a ascuns faptul că duce o luptă cu mama sa în ceea ce o privește pe fiica ei, asta pentru că bunica Sofiei, de multe ori, o influențează pentru a rămâne cu ea și a nu merge în vizită la Victor Slav, tatăl său.

„Fata nu prea stă la Victor. Ea vrea, dar bunică-sa, adică maică-mea, a pus monopol pe ea și o învață să nu plece. E dependentă de ea. Am și eu o luptă cu mama, ce să-i fac… O divinizează pe Sofia, zici că-i copilul ei, nu nepoată-sa. Sora mea are și ea doi băieți, dar Sofia e slăbiciunea ei”, ne-a mai spus vedeta. Bianca locuiește împreună cu fiica și cu mama sa, cu care are o relație foarte bună